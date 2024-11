O femeie de 102 ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele. Folosește o singură cremă în fiecare zi

Deborah Szekely are 102 ani FOTO: Rancho La Puerta

Deborah Szekely are 102 ani, dar nu se comportă și nici nu arată ca o persoană de această vârstă. Trei zile pe săptămână, centenara lucrează la stațiunea balneară din Baja California, Mexic, pe care a fondat-o împreună cu soțul ei în 1940 și spune că nu intenționează să se oprească decât atunci când va închide ochii.

Pe lângă faptul că este energică, Deborah pare să fi scăpat de petele solare care apar pe piele odată cu înaintarea în vârstă. Ba chiar fața ei arată neașteptat de luminoasă și proaspătă pentru vârsta pe care o are.

Pentru că oamenii trăiesc mai mult decât oricând, piața produselor anti-îmbătrânire crește rapid, aducând profituri uriașe companiilor care le dezvoltă.

Dar secretul lui Deborah Szekely pentru o piele frumoasă și sănătoasă nu este în cremele de sute de dolari care promit că dau timpul înapoi. Ea spune că datorează asta stilului ei de viață și câtorva produse simple de îngrijire a pielii. De altfel, o analiză din 2023 a revistei Cosmetics a constatat că o dietă echilibrată, exercițiile fizice și somnul suficient par să ajute la sănătatea pielii, pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă. Cercetările sugerează, de asemenea, că modul în care îmbătrânește pielea este influențat de gene, iar acest lucru nu poate fi controlat de nimeni.

Business Insider a vorbit cu Deborah Szekely pentru a afla cum a reușit să-și mențină tenul într-o stare atât de bună.

Consumul de „alimente proaspete, sănătoase”

„Cred că datorez totul unei diete echilibrate și exercițiilor fizice regulate. Este foarte important să continui să te miști. Chiar și acum, la 102, merg câte 1,5 kilometri în fiecare zi", a spus Szekely.

Un studiu publicat anul acesta în revista JMIR Dermatology a sugerat că exercițiile fizice regulate pot reduce modificările pielii legate de vârstă, cum ar fi ridurile și pielea uscată.

Dieta poate juca, de asemenea, un rol important.

Szekely a spus că mănâncă în mare parte „alimente proaspete, sănătoase”, despre care crede că au contribuit la menținerea pielii în stare bună. Ea nu mănâncă alimente foarte procesate, care să conțină mai mult de trei ingrediente.

Un studiu din 2020 publicat în The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a sugerat că o dietă integrală, pe bază de plante, ar putea ajuta la prevenirea îmbătrânirii pielii. Autorii au susținut că acest lucru s-ar putea datora faptului că reduce numărul de agenți cancerigeni pe care oamenii îi ingerează și prelungește telomerii, care sunt secvențele ADN de la capetele cromozomilor care se scurtează în timp și provoacă markeri ai îmbătrânirii la nivel celular.

Crema solară este cea mai bună modalitate de a preveni îmbătrânirea pielii

Szekely are și o rutină zilnică simplă de îngrijire a pielii. „Iată secretul meu: trebuie să cureți bine tot machiajul de pe față înainte de somn”, a spus ea.

Sfatul cel mai important de îngrijire a pielii pe care l-a dat este utilizarea cremei de protecție solară. Spune că folosește o cremă hidratantă care conține protecție solară în fiecare zi.

Dr. Derek V. Chan, dermatolog din Manhattan, a declarat pentru sursa citată că o crema de protecție solară este „de departe cea mai importantă parte” a unei rutine de îngrijire a pielii. Utilizarea unei creme de protecție solară cu un SPF de 30 sau mai mult în fiecare zi poate ajuta la protejarea împotriva efectelor îmbătrânirii.