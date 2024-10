O nouă procedură minim invazivă de mărire a sânilor. Dr. Constantin Stan: ”Doar o jumătate de oră de spitalizare”

O nouă procedură minim invazivă de mărire a sânilor. Foto: Antena 3 CNN

„Regenerarea celulară, o metodă eficientă de prelungire a tinereții “ este tema mini-conferinței susținute de dr. Laura Dospinescu, medic reumatolog și expert în medicina regenerativă și dr. Constantin Stan, chirurg plastician de renume internațional, în cadrul Longevity Expo Forum Fest, evenimentul dedicat longevității.

Renumitul doctor estetician, Constantin Stan, a discutat despre conceptul de longevitate, subliniind importanța unei abordări pozitive și fără presiune. „Încercați să gândiți lucrurile acestea ca pe o experiență pozitivă și nu mai puneți presiune. Eu pot să vorbesc din perspectiva chirurgului, la care lucrurile par simple: ai venit, tăiem, am rezolvat. Dar nu sunt așa de simple”, a explicat el.

Dr. Stan a subliniat că și chirurgia estetică, prin definiție invazivă, se îndreaptă acum către proceduri mai puțin invazive și mai puțin agresive, punând accent pe terapii personalizate și regenerative. „Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi reprezintă doar o rotiță dintr-un mecanism complex”, a adăugat el, subliniind importanța alegerilor individuale în contextul terapiilor moderne.

Medicul a făcut și o analogie între corpul uman și corpul social, subliniind responsabilitatea fiecărui individ în a-și gestiona resursele, fie că este vorba despre sănătate sau decizii de zi cu zi. „Nu uitați că în fiecare zi suntem o celulă care decide propria noastră viață, dar împreună, aceste celule mici pot deveni un corp puternic. Mă refer și la corpul social”, a precizat Dr. Stan. El a avertizat împotriva risipirii resurselor, atât la nivel personal, cât și social, subliniind importanța deciziilor informate: „Decizia este la dumneavoastră, libertatea de a fi tineri, de a trăi, este la noi.”

Referindu-se la percepția tinerilor asupra longevității, Dr. Stan a remarcat că aceștia tind să se considere nemuritori. „Când vorbim de longevitate, hai să vorbim mai întâi despre cum să înțelegem că nu suntem nemuritori, și acest lucru este extrem, extrem de important”, a concluzionat el, adresându-se atât celor tineri, cât și generațiilor mai în vârstă.

Intervenție minim invazivă de mărire a sânilor

Medicul a prezentat și o nouă procedură, minim invazivă, de mărire a sânilor, experiență după care pacienta poate pleca acasă în mai puțin de o jumătate de oră.

”Eu nu mai numesc această operație mărire de sâni, ci o numesc ”Breast Experience”, o nouă experiență. Femeia modernă înțelege că are ipostaze diferite de activitate. Merge la sală, are copii, viața nu mai este aceea în care este judecată sau are succes doar prin mărimea cupei sânului. Contează foarte mult o jumătate de cupă în plus, două cupe, și naturalețea rezultatului printr-un procedeu minim invaziv, printr-o proteză dintr-o nouă generație, în care este injectată pur și simplu, fără tăietură pe sân, cu anestezie totală, cu jumătate de oră de spitalizare și cu reluarea activității imediat.

Pentru femeia modernă care își dorește să renunțe la acele sutiene cu ”îndulcitori”, așa cum le spunem noi, cu push-up sau cu bureți, acest procedeu este făcut să ajute femeia să se simtă mai bine. Dar și aici ajungem la același lucru important în viață: starea de bine pe care o creăm în sufletul și în mintea femeii care, din păcate, în ziua de astăzi, este judecată mai mult prin aparențele fizice și nu prin ceea ce este ea cu adevărat”, a mai explicat medicul Constantin Stan în cadrul conferinței.