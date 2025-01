Ziua în care s-a circulat fără pantaloni. Sute de londonezi au mers așa cu metroul și i-au luat prin surprindere pe turiști

Sute de londonezi au circulat cu metroul, duminică după-amiază, fără pantaloni, s-au distrat, și-au făcut selfie-uri și au creat rumoare printre turiștii nedumeriți. FOTO Profimedia Images

Sute de londonezi au circulat cu metroul. duminică după-amiază, fără pantaloni, s-au distrat, și-au făcut selfie-uri și au creat rumoare printre turiștii nedumeriți, scrie AP. S-a întâmplat în cadrul evenimentului Official No Trousers Tube Ride, care are loc anual.

Așadar, an de an, într-o zi de la începutul lunii ianuarie, impulsionați de ideea de a ieși în public fără pantaloni sau fuste pe ei, londonezii se pun de acord să circule astfel cu metroul. Ei nu fac nimic special, ba din contră, trebuie să se comporte cât mai normal, singura diferență fiind că picioarele (și lenjeria de corp) sunt expuse.

Evenimentul nu are o semnificație specială, singurul scop fiind distracția.

„Se întâmplă atât de multe lucruri rele, atât de distructive. Este frumos să faci ceva doar așa, pur și simplu”, a spus Dave Selkirk, un antrenor în vârstă de 40 de ani.

După ce s-au adunat la intrarea în Chinatown, zeci persoane care au renunțat la pantaloni au mers până la stația de metrou Piccadilly Circus din centrul Londrei, unde s-au urcat în primul tren care a ajuns în stație.

Primul eveniment de acest gen a avut loc la New York în 2002, fiind o idee a comediantului Charlie Todd. Ideea lui a fost următoarea: n-ar fi amuzant dacă cineva ar merge într-un tren de metrou în mijlocul iernii purtând pălărie, mănuși, eșarfă - totul în afară de pantaloni?

Ideea a luat amploare, evenimente similare având loc, printre altele, în Berlin, Praga, Ierusalim, Varșovia și Washington. În Londra, prima oară s-a organizat în 2009.