Măsuri drastice la Romsilva: 17 directori, în loc de 121. Ministrul Mediului a respins și propunerea de buget: „Prea puțin ambițioasă”

Mircea Fechet a menţionat, totodată, că îşi asumă reformarea Romsilva „de sus în jos”. FOTO: Hepta

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, joi, că a respins propunerea de buget pe care Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a comunicat-o ministerului, iar pe schema de reorganizare a instituţiei numărul directorilor va scădea de la 121 la aproximativ 17, transmite Agerpres.

„Prezint un proiect de Hotărâre de Guvern, mult aşteptat, despre care s-a discutat deja foarte mult şi care, în acelaşi timp, reprezintă un jalon în PNRR. Este vorba despre proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, proiect care se află deja pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Păturilor, pentru că am demarat deja procesul de consultare publică. Este un proiect prin care dorim ca Regia Naţională a Pădurilor să fie mult mai eficientă, totodată, să fie mult mai transparentă în relaţia stat-cetăţean şi, nu în ultimul rând, să eficientizăm activitatea Regiei din punct de vedere economic. Trebuie să spun şi faptul că am respins propunerea de buget pe care au comunicat-o ministerului. Am găsit-o prea puţin ambiţioasă. Profitul propus pentru anul 2025 de către conducerea actuală a Regiei era, dacă îmi amintesc bine, de aproximativ 40 de milioane de lei. Asta înseamnă aproape 10 lei la hectar, ceea ce, în opinia mea, reprezintă o sumă prea mică, Regia Naţională administrând aproape patru milioane de hectare de fond forestier în România. În consecinţă, eu cred că, mai ales anul acesta, când este un an extrem de greu pentru bugetul naţional de stat, este extrem de greu din punct de vedere al deficitului, trebuie să ne înţelegem cu toţii rolul, mai ales acele entităţi care administrează o bogăţie atât de valoroasă a statului român, respectiv pădurile publice ale României”, a afirmat Fechet, după şedinţa de Guvern.

Oficialul a menţionat, totodată, că îşi asumă reformarea Romsilva „de sus în jos”, pentru „asigurarea unei structuri de conducere mai suple, prin reducerea numărului directorilor cu 86%”.

„Aşadar, pe schema pe care o propun, din 121 de directori ar trebui să rămână aproximativ 17. Fiecare din aceşti directori va avea un contract de mandat pe cinci ani şi va avea indicatori foarte clari de performanţă, pe care, în măsura în care nu îi va îndeplini, va putea fi revocat. Totodată, am luat în considerare o gospodărire mai eficientă a suprafeţei fondului forestier naţional. Am propus ca o Direcţie silvică să nu poată avea mai puţin de 200.000 de hectare. E adevărat că urmează să compensăm, pentru că nu-i tot una să ai pădure la munte sau să ai pădure la câmpie. Astăzi, există Direcţii silvice cu puţin peste 20.000 de hectare. Consider că pentru a deveni director, înainte de toate, trebuie să ai o suprafaţă însemnată de pădure pe care să o administrezi. Totodată, angajarea personalului Romsilva se va face prin concurs naţional, organizat la sediul structurii centrale. Dorim, aşadar, să oferim şanse egale celor care aleg să profeseze în domeniul silviculturii”, a subliniat ministrul de resort.

Potrivit demnitarului, prin Hotărârea de Guvern va fi instituit principiul „pentru muncă egală, salariu egal”.

„Astăzi, există mari diferenţe de la o Direcţie silvică la alta, chiar şi în interiorul aceleiaşi Direcţii silvice, în funcţie de cum a crezut şeful de Ocol, cum a crezut directorul de Direcţie sau cum au crezut alţi angajaţi. Salariile diferă foarte mult pentru aceeaşi pregătire şi pentru aceeaşi vechime în muncă. Totodată, principiul eficienţei se va aplica tuturor subunităţilor, inclusiv dacă e vorba de Ocoale silvice sau alte activităţi conexe. Mă refer aici la secţii pentru exploatarea lemnului, pentru întreţinerea şi repararea drumurilor, pepinierele, centrele pentru creşterea şi valorificarea vânatului, piscicultură şi aşa mai departe. Şi modul în care, în viitor, vor fi înfiinţate astfel de sub-unităţi va fi stabilit prin Ordin al autorităţii publice centrale de mediu, evitând astfel situaţiile în care conducerea regiei doar mimează anumite reforme”, a punctat Mircea Fechet.

Ce alte măsuri a anunțat ministrul Mediului

Acesta a adăugat că, odată cu reformarea Romsilva, cele 22 de administraţii ale Parcurilor Naţionale se vor uni într-o singură entitate, cu un singur director şi cu o singură Direcţie-suport.

„De asemenea, toată activitatea silvo-turistică a Regiei va fi realizată prin intermediul complexului Silva, ca unic gestionar al resurselor imobiliare. E vorba de hotelul celebru pe care Regia îl are în patrimoniu, dar şi de foarte multe cabane în mijlocul pădurii, de care nu ştie multă lume. Ne dorim să gestionăm unitar şi transparent aceste resurse, să asigurăm, sper eu, un standard de calitate în serviciile pe care le vom oferi turiştilor, dar, în acelaşi timp, să păstrăm caracterul public şi accesibil al structurilor silvo-turistice. Totodată, parcul auto şi utilajele Regiei vor fi gestionate printr-o aplicaţie informatică de management al flotei auto. Asta include automat monitorizare GPS şi, totodată, sonde litrometrice pentru consumul de carburant”, a susţinut ministrul de resort.

Datele publicate de Romsilva, în luna ianuarie, arată că, în anul 2024, suma totală plătită drept bonusuri a fost redusă cu 60%, iar începând cu 1 ianuarie 2025, în conformitate cu OUG 156/2024, aceste bonusuri au fost anulate.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a înregistrat, în perioada 2019 - 2023, un profit brut cumulat de 792,65 milioane lei, din care 716,71 milioane lei au mers către bugetul de stat.

La înfiinţarea sa, în anul 1991, Regia avea 46.472 de angajaţi, administra circa 6,3 milioane hectare fond forestier, în timp ce, la finalul anului 2023, avea 14.189 de salariaţi şi administra 3,12 milioane hectare proprietatea publică a statului. Totodată, asigura servicii silvice pentru alte circa 1,2 milioane de hectare fond forestier aflate în alte forme de proprietate.

În plus, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale şi 16 herghelii şi depozite de armăsari.