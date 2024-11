O țară din Europa a început să exporte covoare pentru „reciclarea zăpezii” către stațiuni de schi unde nu mai ninge

Finlandezii exportă covoare din polistiren extrudat pentru conservarea zăpezii. Sursa foto: Snow Secure

Finlandezii folosesc rumegușul pentru a conserva zăpada, de zeci de ani, inclusiv pentru sporturile de iarnă. În ultimii ani, însă, ei au folosit covoare din polistiren extrudat pentru prezervarea zăpezii, același material folosit pentru izolarea locuințelor în țările nordice, despre care producătorii spun că durează mai mult de 20 de ani.

Covoarele au fost utilizate în stațiunile de schi din Finlanda timp de mai mulți ani - inclusiv la Levi în Kittilä și Ruka în Kuusamo - dar acesta este primul sezon în care dezvoltatorii lor, compania finlandeză Snow Secure, au furnizat soluția pentru stocarea zăpezii în afara Finlandei, potrivit The Guardian.

Aceasta este utilizată în Tromsø Alpinpark din Krokelvdalen, Norvegia, și Saas-Fee, în Sastal, Elveția, iar de anul viitor în Sierra Nevada din Andaluzia, Spania, cea mai sudică stațiune de schi din Europa, Tyrol Basin din Wisconsin și Ski Apache din New Mexico în SUA.

Principiul unei astfel de ferme de zăpadă este colectarea zăpezii la sfârșitul sezonului pentru a o depozita și a o utiliza la începutul sezonului următor. Marko Mustonen, directorul de afaceri al stațiunii de schi Levi din Kittilä, a declarat că a început să recicleze zăpada în 2016 pentru a garanta deschiderea la timp pentru Cupa Mondială anuală de slalom din noiembrie. Potrivit acestuia, începutul iernii este din ce în ce mai puțin previzibil - chiar și în nordul Finlandei. „Perioada în care avem parte de o iarnă adevărată, ceea ce înseamnă temperaturi sub zero grade tot timpul, poate fi de la începutul lunii octombrie până la jumătatea lunii noiembrie”.

Producerea zăpezii „atunci când Mama Natură ne permite să producem zăpadă” înseamnă, de asemenea, că stațiunea nu trebuie să se bazeze pe zăpadă artificială care consumă mai multă energie atunci când temperaturile sunt mai ridicate, a adăugat el.



Reciclarea zăpezii

El a declarat că nivelurile de zăpadă de pe pârtiile principale ale stațiunii în această săptămână au fost aceleași ca în perioada similară a anului trecut, în ciuda faptului că septembrie și octombrie au fost excepțional de calde și temperaturile aerului au coborât sub zero doar în ultimele zile. „Pentru că avem reciclarea zăpezii, am reușit să facem exact același lucru ca anul trecut pentru începutul sezonului de schi.”

Levi a primit solicitări de la stațiuni de schi din întreaga Europă cu privire la agricultura zăpezii, a declarat Mustonen.

„Este din ce în ce mai interesant și primim o mulțime de stațiuni de schi din Alpi și din alte stațiuni de schi europene care ne întreabă despre acest lucru”, a spus el. „Ei au fost curioși să audă rezultatele și modul în care o facem.”

Antti Lauslahti, directorul general al Snow Secure, a declarat că posibilitatea de a garanta data de deschidere a stațiunii permite întreprinderilor să rezerve personal în mod fiabil, iar turiștii știau că nu se vor confrunta cu dezamăgiri de ultim moment.

„Începutul sezonului a devenit foarte imprevizibil din cauza schimbărilor climatice”

Se preconizează că în nordul Finlandei va ninge mai mult ca urmare a unei clime mai calde care introduce mai multă umiditate în aer, însă variabilitatea mai mare, schimbarea duratei sezonului și calitatea zăpezii reprezintă obstacole semnificative pentru sporturile de iarnă.

Kati Anttila, geofizician la Institutul finlandez de mediu, a declarat că schimbările de zăpadă afectează deja sporturile de iarnă din sudul Finlandei, cu variații mari între ierni.

În Helsinki, durata medie a sezonului de zăpadă între 1991 și 2020 a fost de 97 de zile. Dar în 2019, sezonul de zăpadă a fost de doar patru zile. „În sudul Finlandei este deja foarte nesigur să organizezi competiții de schi, deoarece condițiile de zăpadă sunt atât de imprevizibile și au existat deja ierni în sud când nu a fost aproape deloc zăpadă”, a spus ea.

„Acest lucru, combinat cu cantitatea tot mai mare de ploaie și cu lipsa luminii solare în timpul iernii, va face din sudul Finlandei un loc foarte întunecat în timpul iernii.”