Ora Pământului 2025: Oamenii de pe tot globul vor stinge lumina sâmbătă, timp de o oră. Ce semnifică evenimentul

De-a lungul timpului, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră în construcţii emblematice. FOTO: Hepta

Ora Pământului (Earth Hour) este cunoscută pentru momentul "stingerea luminilor", la care au participat oameni din întreaga lume încă de la prima marcare în 2007, pentru a arăta un sprijin simbolic pentru planetă şi pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la problemele de mediu care afectează pământul, potrivit earthhour.org, citată de Agerpres.

După mai bine de 15 ani de la primul eveniment, ne aflăm în prezent într-un moment critic datorită crizelor climatice şi naturale, punând în pericol soarta singurei noastre case şi a viitorului nostru. Suntem aproape de încălcarea până în 2030 a limitei de creştere a temperaturii globale cu 1,5 °C stabilită de Acordul de la Paris privind climă, iar natura, sursa mijloacelor noastre de trai şi unul dintre cei mai mari aliaţi ai noştri împotriva crizei climatice, se află, de asemenea, sub o ameninţare gravă, confruntându-se cu rate alarmante şi fără precedent de pierderi la nivel global. Economisirea energiei este esenţială în lupta cu schimbările climatice. De asemenea folosirea energiei alternative/regenerabile utilizează resurse, precum lumina soarelui, vântul, ploaia, mareele şi căldura geotermală, reprezintă forme de producere a energiei care se pot reînnoi în mod continuu, şi care aduc beneficii semnificative pentru mediul înconjurător şi pentru societate.

Următorii şapte ani sunt cruciali pentru viitorul nostru

Prin urmare, următorii şapte ani sunt cruciali pentru viitorul nostru, impunându-se să rămânem sub pragul climatic de creştere cu 1,5 °C pentru a evita deteriorarea ireversibilă a planetei noastre. Se impune, de altfel, să inversăm pierderile naturii până în 2030, încheind deceniul cu o natură mai bogată şi protejată. Pentru ca acest lucru să se întâmple, oamenii, comunităţile, întreprinderile şi guvernele trebuie să-şi intensifice urgent eforturile pentru a proteja şi a crea echilibrul pentru dezvoltarea singurei noastre case - Pământul.

Având în vedere acest obiectiv pentru 2030, pentru îndeplinirea acestuia acţiunile trebuie intensificate. Astfel, în 2025, Ora Pământului - în mijlocul societăţilor noastre din ce în ce mai divizate şi polarizate, "cea mai mare oră" pentru Pământ devine un moment preţios de unitate, care reaminteşte lumii că singura noastră casă comună are nevoie de ajutorul nostru şi că toţi putem şi trebuie să jucăm un rol în protejarea ei.

Ora Pământului vă invită să vă opriţi din alte activităţi şi să oferiţi cele 60 de minute făcând ceva, orice pozitiv pentru planeta noastră. Doar 60 de minute poate că nu pare mare lucru, dar magia se întâmplă atunci când oameni din Asia şi Africa, America de Nord şi de Sud, Oceania şi Europa - susţinători din peste 190 de ţări şi teritorii - oferă o oră pentru singura noastră casă, creând cea mai mare oră pentru Pământ, arată www.earthhour.org.

În acest an, mai multe oraşe din ţară şi-au anunţat participarea la Ora Pământului prin oprirea iluminatului public în zone extinse, pentru a atrage atenţia asupra importanţei fiecărui cetăţean în protejarea mediului. Numeroase instituţii publice şi private din toată ţara participă, an de an, la eveniment. În România, ea se marchează din 2009, continuând tradiţia stingerii luminilor în mod simbolic. Între evenimentele organizate în România, cu acest prilej, se numără şi acţiuni educative, concursuri, dezbateri publice, activităţi culturale şi altele.

Cum marchează orașele din România evenimentul

Iluminatul interior, exterior şi festiv al Palatului Parlamentului va fi întrerupt sâmbătă, între orele 20:30 şi 21:30, pentru a marca "Ora Pământului", au anunţat, vineri, reprezentanţii Camerei Deputaţilor.

În anul 2025, Primăria Municipiului Constanţa se alătură din nou iniţiativei globale lansate de World Wide Fund for Nature, marcând astfel un moment simbolic al solidarităţii pentru planetă - ORA PĂMÂNTULUI. Pe lângă stingerea luminilor, şi în Parcul Arheologic vor avea loc activităţi speciale. Începând cu ora 18:30, ONG Mare Nostrum va organiza o acţiune de informare şi conştientizare, în care vor fi discutate problemele mediului înconjurător cauzate de activităţile umane. O ocazie perfectă de a învăţa mai multe despre cum putem contribui la protejarea naturii.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa va participa activ la acţiunea "Ora Pământului", sâmbătă, 22 martie a.c., între orele 20.30 - 21.30, prin stingerea luminilor şi oprirea aparaturii electronice în propriul sediu. Excepţie vor face doar sistemul comunicaţional şi dispeceratul unităţii pentru a nu afecta capacitatea operaţională şi misiunile instituţiei. Acestea reprezintă doar câteva din acţiunile ce vor avea loc la nivel naţional, potrivit comunicatelor transmise agenţiei.

Primăria municipiului Bistriţa se alătură şi în acest an evenimentului internaţional Ora Pământului, celebrată în data de 22 martie, ocazie cu care vor fi organizate concursuri cu premii sustenabile şi un miniconcert coral. Potrivit informaţiilor publicate vineri pe site-ul municipalităţii, acţiunile vor fi organizate în intervalul orar 20:30 - 21:30, când şi iluminatul public din zona centrală a oraşului va fi întrerupt.

Mișcarea, inițiată de WWF

De-a lungul timpului, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră în construcţii emblematice, astfel: la Paris - Turnul Eiffel, Primăria, Catedrala Notre-Dame, Arcul de Triumf şi Piaţa Concordiei; la Lisabona - Turnul Belem şi mănăstirea Jeronimos; la Londra - Palatul Westminster, Palatul Buckingham, Turnul Londrei; Fântâna din Geneva, catedralele din Lausanne şi Fribourg, castelul din Chillon; turnurile gemene, Petronas Twin Towers, din Kuala Lumpur (Malaysia); Burj Khalifa (829 m, 200 de etaje) din Dubai (Emiratele Arabe Unite), etc.

Mişcarea "Earth Hour" a fost iniţiată de "World Wide Fund for Nature" (WWF), care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Înfiinţată în 1961, misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii vor trăi în armonie cu natura, potrivit awsassets.panda.org.