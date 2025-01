Furtuna Éowyn va lovi Marea Britanie și Irlanda cu puterea unui uragan și rafale de peste 200 km/h. MAE a emis atenționare de călătorie

Furtuna Éowyn, una dintre cele mai puternice de până acum, va lovi Irlanda și Marea Britanie, pe 24 - 25 ianuarie cu rafale de vânt comparabile cu forța unui uragan de categoria 3 spre 4. Acestea vor avea viteze de peste 200 km/h, iar meteorologii britanici au emis deja un cod roșu de vânt puternic.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Irlanda asupra faptului că Serviciul Național de Meteorologie irlandez a emis un cod roșu de vânt puternic pentru regiunile Clare, Cork, Kerry și Limerick și un cod portocaliu de furtună pentru restul teritoriului Irlandei, cu intensificări în regiunea de sud-vest și Marea Irlandei.

Alerta este în vigoare pentru zilele de joi, 23 ianuarie 2025 și vineri, 24 ianuarie 2025. Mai multe informații și actualizări pot fi regăsite pe pagina de Internet a Serviciului Național de Meteorologie irlandez: https://www.met.ie/warnings-tomorrow.html.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români care călătoresc în sau din Republica Irlanda verificarea actualizărilor publicate pe pagina de Internet a Aeroportului Dublin: https://www.dublinairport.com/latest-news, în vederea informării cu privire la posibile perturbări ale zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Dublin: +35316681150; +35316674318; +35316674325, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Irlanda: +353864684351.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://dublin.mae.ro, www.meteoalarm.eu și www.mae.ro.

⚠️⚠️? Red weather warning issued ?⚠️⚠️



Strong and damaging winds for parts of south and southwest Scotland



Friday 1000 – 1700



Latest info ? https://t.co/QwDLMfS950



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/jOwp4FrCDM