Luna august vine cu un nou val de caniculă în România. Vor fi emise coduri roșii. „Vom resimți mai mult de 44-45 de grade”

Luna august vine cu un nou val de caniculă în România/ Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre cum va fi vremea în luna august și când vom scăpa de valul de caniculă.

După câteva zile în care temperaturile au scăzut în jumătate din țară, meteorologii anunță un nou val de caniculă.

„Revenim la ceea ce înseamnă fenomenul de caniculă. A fost o săptămână ușor mai suportabilă și am mai avut zile în care canicula a fost prezentă în special în partea de Sud-Vest și Sud a țării.

Să nu uităm că am avut un cod galben, două zile la rând, cu temperaturi care, în partea de Sud-Vest și în extremitate, au atins 37 de grade, temperaturi resimțite chiar de 41 de grade Celsius”, a explicat șefa ANM, Elena Mateescu, în direct la Antena 3 CNN.

„Vom resimți mult mai mult 44-45 de grade, dacă înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade Celsius”

Potrivit șefei ANM, și în următoarele săptămâni se vor resimți temperaturi de 44-45 de grade Celsius și nu este exclusă posibilitatea să fie emise coduri roșii de caniculă și în perioada următoare.

„Revenim la ceea ce înseamnă fenomenul de caniculă. A fost o săptămână ușor mai suportabilă și am mai avut zile în care canicula a fost prezentă în special în partea de Sud-Vest și Sud a țării. Să nu uităm că am avut un cod galben, două zile la rând, cu temperaturi care, în partea de Sud-Vest și în extremitate, au atins 37 de grade, temperaturi resimțite chiar de 41 de grade Celsius.

Ceea ce urmează cu debutul lunii august, deja vorbim din nou de temperaturi de 37-38 de grade Celsius, posibil în Sud de 37-39 de grade Celsius.

Cu siguranță, în săptămânile 5-12 august, 12-19, deja observăm abateri în aceleași zone în care am avut un val de căldură persistent, adică Banat, Oltenia, Muntenia, dar nu excludem nici Estul țării, pentru că observăm că cele mai mari abateri le avem, într-adevăr, în Banat, în Oltenia, în Munteania, dar și în Moldova.

Cu siguranță vor fi temperaturi specifice valului de căldură... caniculă, 35-36-37 de grade Celsius. Cred că ar trebui să luăm în considerare numărul de zile consecutive. Deja experimentăm un val de căldură persistent, de durată, nu excludem să avem din nou mai multe zile consecutive în care în partea de Sud, Sud-Vest a țării să vorbim frecvent de 36-37-38 de grade Celsius.

Trebuie să facem o distincție între temperaturile măsurate și temperaturile resimțite.

În general, în funcție de efectul insulei de căldură urbană, cu siguranță vom resimți mult mai mult 44-45 de grade, dacă înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade Celsius. Ne așteptăm la coduri roșii de caniculă și în august. Nu trebuie să excludem această posibilitate. Cu siguranță, aceste alerte vor fi emise din timp, așa cum s-a procedat și în cele două luni anterioare”, a mai explicat Elena Mateescu, director ANM, în direct la Antena 3 CNN.

„2023 rămâne, până la acest moment, cel mai cald an din istorie în ţara noastră”

„2023 rămâne, până la acest moment, cel mai cald an din istorie în ţara noastră, dar şi la nivel mondial şi comparând temperatura medie a intervalului ianuarie-iunie din acest an cu perioada similară a anului anterior, avem mai mult de două grade faţă de anul 2023. Şi cu siguranţă, în condiţiile în care luna iunie a fost cea mai caldă lună iunie, luna iulie de asemenea are o şansă, mâine e ultima zi, ne aflăm deja cu abaterea cea mai mare, vara 2024 e posibil să înscrie un nou record”, a mai explicat Elena Mateescu.

„Vom intra pe un deficit de fond de apă și în noul an agricol”

De asemenea, anul agricol 2024 ar putea fi unul secetos, potrivit estimărilor specialiștilor.

„Am intrat în noul an agricol cu un deficit semnificativ de precipitații, cu luni septembrie și octombrie foarte secetoase, context în care în luna noiembrie a anului 2023 a îmbunătățit rezerva de apă din sol. Iarna nu a fost nici ea bogată în precipitații. Observăm în toate cele trei luni de iarnă, în condițiile în care a fost și cea mai călduroasă iarnă din 1900 și până în prezent, că deja seceta pedologică este prezentă în jumătatea estică a țării.

Dobrogea are o cantitate medie de numai 66 de litri. De aceea, condițiile sunt unele extreme.

Pentru culturile prășitoare din acest an, pentru că mai avem luna august, se încheie anul agricol curent, la 1 septembrie 2024 va debuta noul an agricol 2024-2025, efectele deja se resimt în câmp pentru porumb, pentru floarea soarelui.

Cu siguranță, în condițiile în care și în luna august și așa cum arată estimările, vom intra pe un deficit de fond de apă și în noul an agricol, context în care fermierii nu își vor putea desfășura înființarea culturilor la timp”, a mai explicat Elena Mateescu, directorul ANM.