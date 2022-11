Ninge în România. Utilajele acționează deja pentru deszăpezire

Ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare și vremea la fel de rea va fi și începutul săptămânii următoare.

Ninge deja la munte. Utilajele acționează pe DN 17A, Pasul Palma, jud. Suceava. Drumarii îndrumă șoferii să circule cu atenție.

Sisteme noroase succesive asociate unor cicloni mediteraneeni care vor traversa țara noastră concomitent cu pătrunderea unei mase de aer mai rece dinspre nordul continentului, iar această pătrundere de aer rece se va resimți în special în zona Moldovei, zonă în care este cel mai probabil ca la începutul săptămânii următoare să asistăm la apariția acestor precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și în zonele mai joase de relief.

ANM a anunțat zonele în care va ninge din acest weekend. Când vine iarna în Capitală

Meteorologul Gabriela Băncilă, director ANM, a anunțat cum va fi vremea în perioada următoare și care sunt zonele în care se vor face resimțite ninsorile.

”Sperăm ca ninsorile din capitală să se lase așteptate. Este adevărat că există soluții are unor modele numerice care zilele trecute promiteau precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de sud a țării, însă, în mod concret, o analiză a celor mai recente date pe care le avem la dispoziție indică faptul că probabilitatea de precipitații sub formă de ninsoare este mai mare în partea de nord a Carpaților Orientali, mâine noapte, când și în zona limitrofă, zona mai joasă de relief a acestora, adică partea de nord a Moldovei, nu este exclus ca nici în zona depresionară a Maramureșului, să își facă apariția precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare” explică meteorologul Gabriela Băncilă, director ANM.