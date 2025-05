"Democrația moare nu doar sub dictatură". Mesajul viral al unui medic palestinian, stabilit în România, după rezultatele primului tur

George Simion şi Nicuşor Dan au intrat în turul II al alegerilor prezidenţiale din România. Sursa foto: Facebook / @Amin Zahra & Agerpres

Un medic palestinian, stabilit în România, a transmis un mesaj extrem de emoţionant pe Facebook în legătură cu rezultatele primului tur al alegerilor. El a subliniat că s-a născut într-o ţară în care dreptul la vot nu există şi că "acest drept prețios e folosit pentru a susține ura, extremismul și dezbinarea". Totodată, doctorul palestinian le-a atras atenţia românilor că democrația moare şi din cauza nepăsării, a fricii, a tăcerii, nu doar sub dictatură. Zeci de mii de oameni au reacţionat la postarea acestuia, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulţi nemulţumiţi de faptul că George Simion a ajuns în finala cursei pentru fotoliul de la Cotroceni.

Doctorul Amin Zahra locuieşte în România de 15 ani, iar seara trecută, el a reacţionat pe social media după ce a văzut primele rezultate exit-poll de la alegerile prezidenţiale.

"M-am născut într-un loc unde votul nu există. Unde oamenii nu au voie să-și aleagă liderii, unde speranța într-o schimbare pașnică e un vis frânt. Sunt palestinian și știu cum e să trăiești fără libertate. De aceea, când văd cum în România, mulți aleg să nu voteze… mă doare.

Voi aveți ceva ce noi nu avem: puterea de a decide. Un buletin de vot poate părea o simplă hârtie. Dar pentru unii dintre noi, e un simbol imposibil. Și mai dureros e când acest drept prețios e folosit pentru a susține ura, extremismul și dezbinarea. Voi aveți libertatea. Nu lăsați nepăsarea să o șteargă. Nu lăsați frica să o murdărească. Nu tăceți când puteți vorbi – cu inima, cu mintea, cu votul vostru. Democrația moare nu doar sub dictatură. Moare și în liniște, atunci când alegem să nu o mai prețuim", a scris Amin Zahra pe contul său oficial de Facebook.

La nici 15 ore de la postare, mesajul medicului palestinian a strâns aproape 20.000 de like-uri. Totodată, mai mulţi internauţi l-au distribuit pe conturile lor de social media, iar alţii i-au lăsat numeroase comentarii.

"Avem puterea de a decide, dar, din păcate prea mulți needucați", "S-ar putea să invitam diaspora să se întoarcă, pentru că o să plecăm noi! Vorbesc fluent trei limbi străine, dar rusa, chiar nu am de gând s-o-nvăţ!", "Mulți au înțeles greșit democrația. N-au învățat nimic în comunism, din păcate" şi "Ce frumos ai ales cuvintele, dureroase dar, atât de adevărate! Suntem un popor care ni s-a urât cu binele, un popor care a ajuns să nu mai facă distincția dintre «a fi liber» și «a fi captiv în libertate», tocmai din prea multă libertate... că, dacă s-ar întoarce foaia și am ajunge, Doamne, ferește, ca şi alte țări, fără drept de vot, de libera exprimare, de a lua propriile decizii... abia atunci s-ar aprecia ce am avut... trist, dureros, dar, realitatea asta este! Suntem un popor care cerem să fim liberi, democrați, dar, facem prea puțin din partea noastră și lăsăm pe alții să decidă, dar când se decide... ne plângem că ce decizii proaste.. .am credință că suntem suficienţi în această țară să nu lăsăm răul să învingă! Mesajul tău va ajunge cu siguranță la cine trebuie și va ajuta" sunt patru dintre sutele de comentarii strânse de postarea doctorului Amin Zahra.

În vârstă de 38 de ani, George Simion a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale, obţinând aproape 41% dintre voturi; liderul AUR a fost urmat de pro-europeanul Nicușor Dan – 21% –, care a reușit să se califice în turul doi după o luptă strânsă cu candidatul coaliției de guvernare Crin Antonescu.