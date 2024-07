Românii vor resimți 45 de grade la umbră, în următoarele zile. Elena Mateescu: „Nu excludem să emitem cod roșu de caniculă”

Zi caniculară în România. Sursa foto: Antena 3 CNN

Directorul ANM ANM, Elena Mateescu, a precizat marți, la Antena 3 CNN, că românii vor resimți temperaturi de 45 de grade Celsius la umbră, în zilele următoare.

„Vorbim de valori de temperaturi resimțite de 39-42°, în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest, sud, sud-est, est a țării, cu 38° la umbră înregistrate astăzi la munte, stații din București, Caracal, Cernavodă, 37 de stații.

La foarte multe stații din sudul-vestul țării, indicele temperatură-umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități, 82 - 83 de unități.

Dacă astăzi am avut un cod galben, rămâne în vigoare, mâine am extins aria județelor sub incidența codului galben și chiar nouă județe, inclusiv municipiul București, sub cod portocaliu. Pentru că ne așteptăm ca de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni și până spre finalul decadei a doua din această lună, să vorbim de temperaturi în creștere, val de căldură persistent, de lungă durată, posibil cel mai intens, având în vedere numărul de zile consecutive și, sigur că da, extinderea în aproape toată țara.

Minimele sunt și ele foarte ridicate, nu coboară sub 20°. Este posibil să consemnăm, în anumite nopți și dimineți, chiar 25° care ar însemna pragul unei zile la nivelul temperaturii maxime de vară.

ANM ar putea emite cod roșu de caniculă, în următoarele zile

În momentul de față, sunt coduri roșu de caniculă în mai multe state europene: în Italia, Ungaria, Serbia și în Croația. În contextul în care traversăm cea mai lungă perioadă de caniculă din istorie, Elena Mateescu a fost întrebată, la Antena 3 CNN, dacă și în România se va emite cod roșu de caniculă.

„Nu excludem această posibilitate. Așa cum arată informațiile, începând din a doua parte a acestei săptămâni, datele modelelor de prognoză numerică a vremii indică o probabilitate ridicată de a avea primele valori de 40°C la umbră. Și, în condițiile în care anticipăm, pe măsură ce ne apropiem de această probabilitate, un procent de aproape 100%, cu siguranță vom emite cod roșu, așa cum am făcut-o și în primul val anterior, când după trei zile consecutive a fost emis, pentru județele din partea de sud a țării, cel mai timpuriu cod de caniculă, în iunie, în acest an.

Este posibil să consemnăm spre 45° resimțite, dacă la 38 astăzi am resimțit deja 42 - 43. Cel puțin 45 de grade resimțite.

De 50° nu ne putem apropia. Diferențele în general sunt de 5 - 6 grade față între măsurători și ceea ce resimțim. Dar, sub efectul insulei de căldură, așa cum este și municipiul București, sau alte capitale județene, cu siguranță aceaste temperaturi sunt deosebit de ridicate și fac într-adevăr ca disconfortul termic să fie unul deosebit de ridicat, pentru că atât maximele diurne, cât și minimele nocturne sunt foarte ridicate și atunci resimțim din greu efectul a ceea ce înseamnă acest val de căldură și acest tip de fenomen.

Cu siguranță mâine și posibil zilnic vom actualiza aceste alerte meteorologice generale. Mâine, cu siguranță este posibil să extindem aria județelor cu cod portocaliu și în fiecare dimineață vom analiza, astfel cu încât cu cel puțin 24h înainte să avem informațiile cu un grad de acuratețe și care să confirme necesitate elaborării și emiterii codului roșu de caniculă în România.”, a subliniat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Directorul ANM a vorbit și despre probabilitatea ca anumite zone din țara noastră să se confrunte cu furtuni severe și alte fenomene meteo extreme.

„Aceste tipuri de fenomene s-au consemnat în special în partea de centru, nord a țării, chiar și vest. Ieri am avut în județul Harghita și Suceava două avertizări meteorologice de tip nowcasting de cod roșu. La acest moment avem tot în aceste zone, centru, vest, nord-vest alerte meteorologice de cod portocaliu ce estimează cantități de precipitații pe secvențe scurte de timp, de peste 25-30l/m², însă acestea sunt punctiforme.

Ceea ce este de interes, masa de aer tropical cu boala de foc, așa cum o numim, care cu siguranță va determina ca acest al doilea val de căldură din vara 2024 să fie unul mai intens comparativ cu cel anterior, persistent și cu o durată mai mare.”, a spus aceasta.

Elena Mateescu a anunțat cât de mare este riscul de incendii în România, din cauza caniculei

„Elementele meteorologice, de altfel, ingredientele care determină și favorizează producerea incendiilor de vegetație sunt, într-adevăr, din punct de vedere termic, regim ridicat, de lungă durată, dar în același timp și vegetația deosebit de uscată, ca urmare a secetei pedologice extreme, cu care ne confruntăm în bună parte din țară, inclusiv în partea de sud, sud-est și est a României.

Așadar, în condițiile în care vegetația este una foarte uscată, seceta extremă, temperaturile foarte ridicate reprezintă ingredientele care fac ca, într-adevăr, incendiile de vegetație să fie încă un fenomen de interes și care necesită o atenție deosebită în această perioadă.”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.