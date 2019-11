ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ce-și reproșează Viorica Dăncilă, după turul 1 al alegerilor prezidențiale

Foto: Gov.ro

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viorica Dăncilă a declarat, duminică, după aflarea rezultatelor exit-poll privind alegerile prezidențiale, că își reproșează faptul că nu a reușit să ajungă în mijlocul românilor și să aibă un dialog cu aceștia, în campania electorală.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ”Ceea ce-mi reproșez este că nu am ajuns în toate județele. Am câteva județe în care nu am reușit să ajung. Și cred că orice candidat trebuie să aibă un dialog cu cetățenii. Trebuie să meargă în mijlocul românilor pentru a vedea care este opinia lor. Cred că acest lucru îl pot face în următoarele două săptămâni, astfel încât, acolo unde nu am reușit să ajung, să pot să iau contactul cu cetățenii din județul respectiv. În al doilea rând, faptul că ar trebui să stau mai mult pe posturile de televiziune, pentru că, de multe ori am mers într-un județ, am luat contactul cu un număr redus de cetățeni, dar cred că trebuie să-mi spun opinia mult mai mult în spațiul public”, a declarat liderul PSD, Viorica Dăncilă.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ”După ce o să am procesele verbale și voturile pe fiecare județ, vom face o analiză pe fiecare județ în parte și atunci vom vedea cine ne-a nemulțumit de rezultatul obținut și probabil atunci vor exista reproșuri. Până nu văd votul pe fiecare județ în parte nu am cum să spun că reproșez cuiva ceva. În rest, vreau să le mulțumesc colegilor din teritoriu pentru implicare și pentru munca depusă”, a explicat Viorica Dăncilă, la postul național de televiziune.