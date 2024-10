Elena Lasconi, cu temele nefăcute la Politică Externă. Ce a răspuns la întrebările despre ONU și BRICS

Elena Lasconi n-a știut cine sunt membrii Consiliului de Securitate ONU, și nici că România nu face parte dintre aceștia. Sursă foto: Antena 3 CNN

Elena Lasconi, primul candidat prezidențial prezent la dezbaterea electorală organizată de Antena 3 CNN după modelul "Town Hall" de la CNN, s-a văzut pusă în situația de a răspunde și la chestiuni din zona politicii externe.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN i-a adresat candidatei USR următoarea serie de întrebări.

Adrian Ursu: "Ați repetat, cred că de trei ori, că veți fi, sigur, președintele României. Tocmai de aceea, în ipoteza asta, haideți să pornim de la următoarele situații. Veți participa la reuniuni internaționale importante. Să luăm câteva cazuri practice. 1) Participați, de pildă, la Consiliul European și se pune problema votului pentru admiterea accelerată a Ucrainei. Votați pentru sau împotrivă?

2) Veți participa la reuniunea Consiliului de Securitate ONU. Se pune problema sancționării și condamnării Israelului pentru victimele civile din Gaza sau din Liban. 3) Veți participa la reuniunea Consiliului NATO și veți vota și acolo pentru sau împotriva admiterii imediate a Ucrainei?"

Elena Lasconi: "La prima și la a treia, categoric da, pentru admiterea Ucrainei. Dar eu aș milita foarte mult și pentru Republica Moldova, atât în Uniunea Europeană, cât și în NATO. Iar în ceea ce privește ONU, acolo linia, direcția, va fi cea a partenerilor noștri americani. Acestea sunt cele trei răspunsuri".

Adrian Ursu: "Cum spun americanii, așa veți vota, da?"

Elena Lasconi: "Nu cum spun ei. O să gândesc, bineînțeles, și cu mintea mea și nu numai cu mintea mea. Noi trebuie să mergem pe linia NATO și a parteneriatului (cu SUA)".

Adrian Ursu: "E bine să mergem pe linia americanilor, dintr-un sigur motiv, și anume, știți că noi nu suntem membri ai Consiliului de Securitate ONU. Deci nu veți putea vota."

Elena Lasconi: "Ok, bine, fie. Nu le știu chiar pe toate..."

Adrian Ursu: "Am văzut că știați că sunt nouă state BRICS. Care sunt membrii Consiliului de Securitate ONU?"

Elena Lasconi: "Membrii trebuie să fie Statele Unite, cu siguranță... Nu știu foarte bine asta și nu cred că e o problemă să nu știu ceva... Știți de ce era important BRICS? Că au fost discuțiile cu Venezuela (blocată la aderarea în BRICS de Brazilia, n.r.) și a fost și discuția despre Turcia care vrea să intre în BRICS și mi se pare că e mult mai aproape de noi. Și mi se părea periculos. Tocmai din acest motiv știam foarte bine despre BRICS. Iar președintele nu trebuie să le știe chiar pe toate, pentru că are pârghii. Președintele este cel care vine cu viziunea, dar el se poate folosi de oamenii care sunt foarte bine pregătiți pe domeniul lor. Are un Minister al Afacerilor Externe, are consilieri la Cotroceni. Deci, președintele poate să se înconjoare de oameni care știu foarte bine treaba asta."

Adrian Ursu: "Votul categoric pentru admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO l-ați da în orice condiții, adică în condițiile de acum?"

Elena Lasconi: "Da, noi suntem pentru Uniunea Europeană și NATO și cu Ucraina și Republica Moldova."

Adrian Ursu: "Dar știți că Ucraina este o țară în război. Adică, admiterea unei țări în război în Alianța Nord-Atlantică, cu trupe străine pe teritoriul ei, este posibilă?"

Elena Lasconi: "Stați puțin, că există niște pași până să intri în Uniunea Europeană. Nu cred că se face mâine. Și îmi doresc foarte mult să avem o pace la granițele noastre și nu război. Și cred că asta și-ar dori orice român, pentru că cea mai lungă graniță a României este cu Ucraina, și ar fi absolut grozav să fie și în NATO și în Uniunea Europeană, la fel ca și noi. Deci, am avea o siguranță, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al apărării."

Elena Lasconi i-a mulțumit, în final, lui Adrian Ursu pentru "întrebarea-capcană". "Așa învățăm", a conchis ea.

Unde a greșit Elena Lasconi

Consiliul de Securitate ONU este format din 15 membri, dintre care cinci - SUA, Marea Britanie, Franța, China și Rusia - sunt membri permanenți. Aceștia pot bloca prin veto orice propunere de rezoluție, ceea ce, de-a lungul deceniilor de existență a instituției mondiale, a devenit o practică uzuală între puterile antagoniste, SUA și Rusia.

Cei cinci membri permanenți sunt cele cinci state victorioase ale celui de-al Doilea Război Mondial, Rusia fiind moștenitoarea URSS. Întâmplător sau nu, cei cinci membri permanenți sunt și state deținătoare de arme nucleare.

Dintre cei zece membri nepermanenți, cinci sunt aleși în fiecare an de Adunarea Generală.

Conform informațiilor de pe site-ul MAE, membrii nepermanenți sunt aleși conform distribuției geografice echitabile: 5 din grupurile regionale african şi asiatic, unul din grupul regional est-european, doi din grupul regional latino-american şi caraibian şi doi din grupul regional vest-european.

În prezent, România nu se numără printre membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate ONU, deci nu poate vota rezoluțiile acestui organism.

Articolul 27 din Carta ONU stipulează faptul că deciziile Consiliului de Securitate privind chestiunile de fond necesită votul pozitiv a nouă dintre membri. Un vot negativ sau un "veto" din partea unui membru permanent împiedică adoptarea unei propuneri, chiar dacă aceasta a primit voturile necesare.

În majoritatea cazurilor, abținerea nu este considerată drept veto. Însă adoptarea unui amendament la Carta ONU trebuie votată de toți cei cinci membri permanenți.