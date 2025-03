Candidatura lui Călin Georgescu la prezidențiale a fost deja contestată la BEC. Remus Pricopie: E pregătită o contestație și pentru CCR

Călin Georgescu, stânga, Remus Pricopie, deapta. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Vineri, imediat dupa ora 16:00, au fost depuse la BEC două contestații la înregistrarea candidaturii lui Călin Georgescu pentru funcția de Președinte al României din anul 2025. Prima a fost depusă de Bogdan Ionescu, un avocat din Arad, iar a doua a fost depusa de prof. univ. dr. Remus Pricopie, Rector SNSPA.

Remus Pricopie a explicat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, de ce a pus această contestație. El spune că nu poate fi un garant al Constituției o persoană care încalcă mai multe articole din legea fundamentală a României. Rectorul SNSPA a mai precizat că există și o a doua versiune a contestației pregătită pentru CCR.

„Sunt două decizii ale Curții Constituționale de anul trecut, una care are legătură cu candidatura doamnei Șoșoacă, e o decizie din prima parte a lunii octombrie și a 2-a care vizează anularea alegerilor. Ambele decizii creează, ca să spun așa, o nouă perspectivă privind modul în care candidații la alegerile prezidențiale trebuie să fie evaluați din perspectiva criteriilor de constituționalitate.

Foarte multe sunt (n.r. articole din constituție încălcate de Georgescu). Este o contestație în care cred că sunt aproape 18 pagini. Sunt foarte multe... articolul doi privind suveranitatea, articolul privind respectul față de instituțiile democratice. Sunt zeci de declarații ale domnului Georgescu privind desființarea partidelor politice, modul în care țara ar fi guvernată, de fapt ar fi o dictatură dacă ne-am luat după dumnealui, probleme legate de Uniunea Europeană și NATO, care, atenție, sunt prevăzute în Constituție, elemente care țin de securitatea statului român. Am urmat pas cu pas, absolut tot ceea ce a fost până acum, evidențiat în materie de constituționalitate. Eu am depus contestația, dar a fost o muncă de echipă. Sunt mai mulți oameni care au participat, pentru că gândiți-vă că am documentat pe 10 ani declarațiile lui Călin Georgescu, evident, extrăgând anumite elemente. Nu toate. Am făcut inclusiv o paralelă cu modul în care Hitler privea unitatea națională și propășirea neamului.

Dar dacă te uiți la modul în care se înțelege unitatea națională, adică eliminarea celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie, discursul lui Călin Georgescu este un discurs și o acțiune de tip fascist. Iar ultimele informații pe care le avem de la instituțiile statului, inclusiv anchetele în derulare ale Parchetului, ne arată că, de fapt, nu sunt numai vorbe, ci sunt și acțiuni ilegale. Ori un candidat la funcția de președinte înseamnă că el, de fapt, candidează pentru poziția de garant al constituției. Așa spune în constituție că președintele este garant al constituției. Ori nu poți să intri în această competiție, tu încălcând din start mai multe articole din constituție și încălcarea constituției înseamnă de fapt un atac la poporul român.

Aș vrea să mai subliniez un lucru. Probabil vor fi persoane, deja am auzit azi chiar la dumneavoastră pe post, spunând că se depun contestațiile după înregistrare a candidaturii la Birou Electoral Central de către BEC și ca contestațiile se depun la Curtea Constituțională. Decizia Curții Constituționale privind criteriile de constituționalitate a unui candidat este o decizie aplicabilă tuturor. Prin urmare, toți cei implicați în procesul de validare a unui candidat, inclusiv Birou Electoral Central, din punctul meu de vedere și al colegilor cu care m-am consultat, trebuie să se exprime asupra acestei componente. Dacă nu va face BEC-ul, există a 2-a versiune a contestației, de data aceasta cu adresabilitate directă către Curtea Constituțională. Eu însă nu vreau să mă antepronunț, repet, este o muncă serioasă făcută de colegi de-ai mei. Ne-am consultat cu oameni din afara SNSPA-ului, studenți au participat la acest proces. Eu, în calitate de alegător și de cetățean, pentru că așa spune legea, mi-am asumat în numele tuturor această contestație.”, a explicat Remus Pricopie, la Antena 3 CNN.

Avocatul Bogdan Ionescu a explicat de ce a contestat candidatura lui Călin Georgescu: Cu siguranță voi contesta și la BEC

Avocatul Bogdan Ionescu a explicat vineri, la Antena 3 CNN, de ce a contestat candidatura lui Călin Georgescu. Ca și Remus Pricopie, acesta spune că deja a pregătit o contestație și pentru CCR, în cazul în care BEC va respinge contestația depusă vineri.

„Am avut ca punct de pornire decizia CCR privind cazul Șoșoacă. Curtea a analizat conduita. În opinia mea, domnul Georgescu nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, fiind o persoană cu o ideologie profund antisemită, homofobă, elogiază criminali de război, criminali psihopați, mișcarea legionară. Are niște declarații absolut șocante pentru orice persoană de bună credință”, a spus avocatul la Antena 3 CNN.