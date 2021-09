Ambasadorul României în SUA, discuție cu Alejandro Mayorkas, despre vizele românilor pentru Statele Unite

"Am avut o discuție foarte încurajatoare cu secretarul Homeland Security (Departamentul Securității Naționale), Alejandro Mayorkas. Discuția a fost prilejuită de întâlnirea pe care membrul Cabinetului SUA a avut-o cu ambasadorii UE în capitala Americii.", a anunțat Andrei Muraru, vineri, pe Facebook.

"Am convenit cu domnul Mayorkas (un profesionist foarte respectat, fost director al agenției pentru cetățenie și servicii de imigrare al SUA și ulterior adjunct al secretarului aceluiași departament sub președintele Obama) să lucrăm îndeaproape în perioada următoare pentru a face pași concreți în privința reducerii ratei de refuz pentru cererile de viză în SUA.

În următoarele săptămâni, voi avea întrevederi pentru aprofundarea acestui subiect.", a mai precizat Muraru.

“I’m very sorry Mister Ambassador because I know just a few words in Romanian. One of them is: ” ? Așa m-a întâmpinat domnul Mayorkas, un om cald și deschis, care înțelege foarte bine prioritatea și importanța subiectului vizelor pentru țara noastră.

Primul imigrant și prima persoană latino care ocupă funcția de secretar al Homeland Security din istoria SUA, Alejandro Mayorkas, are origini românești. Mama sa, Anita Gabor, s-a născut în România într-o familie evrei sefarzi.

În vremurile întunecate ale celui de-al doilea Război Mondial (rudele sale au fost asasinate în Holocaust, printre care bunicii din partea tatălui și șapte unchi), ea s-a refugiat împreună cu părinții săi în sudul Franței în 1940, de unde a plecat anul următor, cu unul dintre ultimele vapoare în care evreilor li s-a permis accesul, în Cuba (ei doreau de fapt să ajungă în SUA). Așa l-a cunoscut pe tatăl actualului ministru al Cabinetului SUA.

Alejandro Mayorkas s-a născut la Havana în 1959, anul în care Fidel Castro prelua puterea în Cuba. Speriată de situația politică și de iminenta naționalizare (tatăl său era deținătorul unei fabrici de lână de oțel), familia Mayorkas a luat un avion către Miami și s-a stabilit definitiv în SUA, făcând parte din marele val de refugiați cubanezi de la finalul anilor ‘50 și începutul anilor ‘60.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal