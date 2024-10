Caravana Antena 3 CNN, la Roma. Cum ar arăta preşedintele ideal pentru românii din diaspora

Românii din diaspora, care vor să se întoarcă acasă, privesc cu speranțe alegerile parlamentare și prezidențiale din acest an: Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Caravana „Antena 3 CNN e aici” a ajuns la Roma, unde Mirela Voicu, jurnalist Antena 3 CNN, a aflat ce îşi doresc românii din diaspora de la viitorul preşedinte și viitorii parlamentari ai României.

Milioane de români au părăsit țara imediat după Revoluție. Magia Occidentului le putea oferi mai mult decât putea atunci o țară rănită după aproape 50 de ani de comeț.

Mihaela este în Roma de 16 ani. În urmă cu 14 ani a deschis acolo un restaurant românesc și la scurt timp după a deschis şi un magazin alimentar românesc.

„Încă ne hotărâm între domnul Simion şi Lasconi. Sunt multe de făcut. În primul rând spitale, pentru că astea lasă de dorit, școli, străzi, autostrăzi", a spus Mihaela, care referitor la alegerile parlamentare ar opta pentru partidul AUR.

„Merg pe domnul Geoană. Ca întotdeauna se așteaptă foarte multe. Nu știm ce se va întâmpla, dar noi avem mereu așteptări și mai ales și pentru diaspora, să ne putem întoarce acasă", mai spune cineva.

La târgul de la marginea Romei, românii vin să cumpere diverse produse la prețuri scăzute, dar vin și să mănânce celebrii mici românești, făcuți acum ca la carte de italieni.

În cealaltă parte a Romei, la Ostia, românii petrec de zor, au mai multe locații pe care le pot închiria pentru diverse petreceri. I-am nimerit la un botez cu mâncare românească, chelneri români și desigur, muzică de petrecere.

Întrebat ce calități ar trebui să aibă viitorul preşedinte al României, un român a spus:

„Impunător, caracter Vlad Ţepeş, disponibilitate multă pentru popor, pentru ţară", a spus el.

„L-am votat pe Klaus Iohannis...Pot să spun că am greșit pentru că credeam că dânsul e neamț și credeam că are mentalitatea ca și nemții, în schimb am făcut o greșeală că a rămas rău. Doamna Şoşoacă prezintă o siguranță şi sigur ţine cu poporul român. Domnul Iohannis, având în vedere că provine din Germania, nu are cum să ţină cu poporul român, La partid aleg Şoşoacă", a mai spus un alt român care locuiește în Roma.

„Aş dori viitorului președinte să schimbe ceva în țara aia (n.r România) și să fie mai mult pentru români, nu pentru toți europenii. Să se dedice mai mult pentru poporul român și pentru țara noastră", a mai adăugat el.

Oficial, românii plecați în Italia au trimis acasă, într-un an de zile, 4 miliarde de euro neoficial, suma pare a fi dublă. Mulți vor să se întoarcă acasă definitiv, dar așteaptă ca și în România să se schimbe ceva. De aceea privesc cu speranțe alegerile parlamentare și prezidențiale.