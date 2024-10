Caravana Antena 3 CNN, la Ploiești. Tinerii vor să iasă la vot, dar nu știu cine candidează. „E un eșec al clasei politice”

„Este o problemă a clasei politice, pentru că are alte preocupări”, a spus Diana Tache, jurnalist. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Caravana „Antena 3 CNN e aici” a ajuns la Ploiești, unde Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN, împreună cu jurnalista Diana Tache şi analistul politic Mugur Ciuvică au stat de vorbă cu oamenii despre problemele pe care le au şi despre ce doresc ei de la politicienii care vor să ajungă în Parlament sau la Palatul Cotroceni. Aceștia au aflat de la tinerii cu care au discutat că ei vor să meargă la vot, dar nu știu cu cine candidează.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: „Am stat de vorbă cu oamenii pe tot parcursul acestei zile. În timp ce pensionarii au clar o opțiune de vot exprimată, decisă, tinerii spun că merg la vot, dar că nu știu cu cine votează, pentru că nu știu candidații, nu știu cine candidează la alegerile prezidențiale. Generația TikTok, pentru că așa am denumit-o noi. Sunt foarte mulți, un milion de tineri care votează pentru prima dată, au votat anul acesta pentru prima dată și vedem că nu știu cu cine vor vota, pentru că nu îi cunosc pe candidați.”

Diana Tache, jurnalist: „Asta este o problemă, un eșec al clasei politice. Atunci când nu ajungi la cetățean, indiferent la ce tip de cetățean, în primul rând, ei ar trebui să se organizeze spre genul ăsta de electorat. Când electoratul tânăr nu știe, nu are reprezentarea figurilor, nu are reprezentare a partidelor, atunci înseamnă că este o problemă. Și este o problemă a clasei politice, pentru că are alte preocupări, preocupări de tipul ne certăm, dar rămânem împreună, încercăm să facem treabă pentru voi, dar voi nu știți cine suntem noi, pentru că pe voi vă interesează alte lucruri. Ca atare, un alt eșec al clasei politice, din punctul meu de vedere, este ăsta, faptul că 1.000.000 de tineri, nu neapărat toți, dar 1.000.000 de tineri, generația Tiktok, nu are reprezentarea figurilor care vor candida peste o lună și un pic.”

Mugur Ciuvică, analist politic: „Mă bate gândul că poate tinerii sunt mai informați de pe TikTok și au aflat că nu contează cu cine votează, ci cu ce votează. Și atunci ei au înțeles că vor vota cu stabilitatea. Și au zis că nu contează că-l votăm pe Ciucă, pe Ciolacu sau pe nu știu cine, stabilitatea e important să câștige. Nu contează persoana, contează scopul.”

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: „Ce facem cu predictibilitatea, domnule Ciuvică, pentru că antreprenorii spuneau, cereau și ne-au tot spus astăzi: vrem predictibilitate, vrem ca sistemul fiscal să nu se mai schimbe? Și domnul Ciucă vorbea despre predictibilitate.”

Mugur Ciuvică, analist politic: „Predictibilitatea e la domnul Ciucă. Trebuie întrebat domnul Ciucă. Problema cu domnul Ciucă, înțeleg, e să nu schimbe sau să nu retragă pe cineva de la Guvernul din Chișinău, că poate se rupe coaliția din Chișinău. Aceasta din România, știu și ploieștenii, nu se rupe sigur.”

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: „Domnul Ciucă este la Chișinău. Liberalii au fost chemați la Vila Lac la ora 19:00, însă domnul Ciucă le-a transmis că ajunge pe la 21:30.”

Diana Tache, jurnalist: „Domnul Ciucă și-a luat la revedere de la PSD. Adio, dar rămân cu tine. Ne despărțim aici, dar rămânem în Guvern. Ca atare, vă invit pe la mine, dar să știți că nu sunt acasă.”