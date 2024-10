Ce se întâmplă cu banii din PNRR. Ciolacu: „Nu riscăm să pierdem niciun euro”. Despre pragul pentru IMM-uri: „Discutăm în Coaliție”

România ar putea avea 1,1 miliarde de euro din PNRR suspendate temporar din cererea numărul 3 de plată. Foto: Facebook/Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre tranşa numărul 3 din PNRR, că este exclus ca România să pierdă vreun euro, el arătând că, dacă am fi avut nişte miniştri mai implicaţi şi care ar fi înţeles că nu mai merge cu „şmecheria”, acum n-am fi avut această problemă. Ciolacu se referă la fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu. Premierul a mai precizat că cei de la companiile de la Minsterul Transporturilor şi AMEPIP şi-au dat demisia şi speră că vor fi demisii şi în cazul companiilor din Energie.

România ar putea avea 1,1 miliarde de euro din PNRR suspendate temporar din cererea numărul 3 de plată, din cauza neîndeplinirii a șase jaloane. Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu această situație, inclusiv cu „degradarea situației politice”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu.

Unul dintre jaloanele ratate cu miză mare este cel referitor la managementul companiilor de stat din sectorul energetic, din cauza selecțiilor șefilor din companiile din energie. Toate selecțiile au fost făcute în mandatul de ministru al liberalului Virgil Popescu.



„Nu riscăm să pierdem niciun euro. Sunt două sume la Ministerul Transporturilor. E cea cu metroul de la Cluj şi încă o sumă pe nu ştiu ce erate, care nu au fost transmise din SEAP, ceva foarte tehnic, pe care le-am trimis din nou în discuţie, la nivelul tehnic. Dar amândouă sunt pe loan, sunt pe împrumut. Cu alte cuvinte, România nu pierde niciun leu, niciun euro din granturi”, a spus premierul Marcel Ciolacu despre discuţiile cu Comisia Europeană, pe tranşa nr 3 din PNRR.

Şeful Executivului a precizat că va fi o întârziere de şase luni „ca să închidem procedurile.”

„Eu vă spun un singur lucru. Tot ce era la companii, la Transporturi, şi-au dat toţi demisia imediat. Tot ce era la AMEPIP şi-au dat imediat demisia unde am fi putut pierde bani. Sperăm ca şi la Energie să se întâmple acelaşi lucru. Oricum, declanşez proceduri la toate. Oricum am cerut la Comisia Europeană chiar să-mi trimită un expert în selecţia pe 109. Este exclus ca România să pierdă vreun euro. Dacă am fi avut nişte miniştri mai implicaţi şi care ar fi înţeles că nu mai merge cu şmecheria în 2024, acum n-am fi avut această problemă”, a mai comentat premierul.

Ce se întâmplă cu metroul de la Cluj

Un alt jalon neîndeplinit este legat de construirea metroului de la Cluj. În acest caz nu mai poate fi făcut nimic și investiția va fi scoasă complet din PNRR, au declarat surse guvernamentale.

Acest lucru se întâmplă din cauză că nu a fost publicată în Jurnalul UE valoarea actualizată a licitației pentru contractul de lucrări.

Guvernul va negocia cu Comisia Europeană ca finanțarea de 300 milioane de euro pentru metroul de la Cluj să fie transferată pe altă investiție, posibil pentru Autostrada A7.

Primăria din Cluj-Napoca trebuie să facă un nou contract de finanțare cu Ministerul Transporturilor în care sa identifice o sursă de finanțare.

Pragul pentru IMM-uri

Unul dintre jaloanele neîndeplinite se referă la microîntreprinderi. Comisia Europeana cere scăderea pragului de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor la 88.500 euro de la 500.000 euro, au afirmat sursele guvernamentale. În acest caz, este necesară o decizie politică.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre modificarea pragului de impozitare la microîntreprinderi, că va avea o discuţie în coaliţie, precizând că va fi una dintre rarele discuţii pe care le va avea direct cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

În luna aprilie, premierul Marcel Ciolacu anunţa că va avea o discuţie aplicată cu cei de la Comisia Europeană, deoarece nu este de de acord cu o nouă scădere a pragului la microîntreprinderi. „Vom negocia aşa cum am făcut-o şi anul trecut cu deficitul”, spunea şeful Executivului.