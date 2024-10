Ce spune Burduja despre plafonarea preţurilor la energie şi procedura de infringement a CE: „E prima etapă din proces. Avem timp"

Comisia Europeană a iniţiat procedura de infringement împotriva României din cauza prețurilor la energie. Sursa foto: Getty Images

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a explicat, în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3 CNN, cum va menține România sistemul de plafonare-compensare la preţurile energiei electrice, având în vedere şi procedura de infringement a Comisiei Europene. El a subliniat că se respectă promisiunea făcută de Guvernul României să trecem şi această iarnă cu acest mecanism care protejează pe românii şi companiile românești.

Ministerul Energiei anunță că România „a luat act de solicitările Comisiei Europene”, după ce executivul UE a anunțat că deschide o procedură de infringement împotriva țării noastre din cauza plafonării și compensării prețurilor la energie

„Schema de compensare plafonare este valabilă conform legii cel puţin până la finalul lunii martie 2025. Respectăm promisiunea făcută de Guvernul României să trecem şi această iarnă cu acest mecanism care protejează pe români, protejează companiile românești plafonând prețul le kilowatt oră", a spus Burduja, la Antena 3 CNN.

CE a început procedura de infringement împotriva României din 2023, spune ministrul Energiei

„Comisia Europeană a spus din ianuarie 2023 acest lucru. A început de atunci procedura (n.r procedură de infringement împotriva României din cauza prețurilor la energie) pe una dintre cele două cauze, pentru că ei consideră că orice intervenţie în piaţa liberă trebuie atenționata fiecărui stat membru, lucru pe care l-au făcut.

Dar vreau sa pun un lucru foarte important: e prima etapă din acest proces, nici măcar nu suntem la etapa de aviz motivat şi după asta abia, dacă un stat nu se conformează, se transmite cauza în atenţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Acest proces durează luni sau ani de zile. Noi avem timp suficient până după 1 aprilie să agreăm a nivel intern cu toţi factorii de decizie cum va arăta sistemul energetic, schema de compensare-plafonare, dar să o agreăm şi cu Comisia Europeană, astfel încât să închidem această procedură pe care ei au deschis-o. Acum facturile sunt plafonate. Vom avea aceleiași plafoane de până acum, românii le ştiu", a mai spus Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

În continuare el a cuzat lipsa de echitate intre state privind sistemul energetic la nivel european, de vină pentru preturile mari fiind lipsa interconectivităţii dintre Austria şi Slovacia. El a subliniat că va discuta despre asta pe 15 octombrie la Consiliul de miniștrii de la Luxembrug

„În acelaşi timp, sigur că am constatat pe bursa de zi, pe piaţa zilei următoare estul Europei plătește preţuri mai mari vestul Europei. De trei luni încoace, din cauza lipsei interconexiunilor dintre Austria şi Slovacia, energia ieftină produsă în estul Europei nu ajunge in vest, ori asta nu este o piaţă unică. Am spus-o, o repet şi o să o spun şi pe 15 octombrie la Consiliul de miniștrii de la Luxembrug ", a spus Sebastian Burduja, ministrul Energiei la Antena 3 CNN.