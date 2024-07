Ciolacu își ia rămas-bun de la ambasadorul Israelului în România: „Toată aprecierea mea către Reuven Azar”

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, și-a luat rămas-bun de la ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, care îşi încheie misiunea diplomatică în ţara noastră.

Premierul l-a primit, joi, pe Reuven Azar la Palatul Victoria, în vizită de rămas bun. Marcel Ciolacu i-a mulțumit acestuia pentru munca depusă de-a lungul timpului și pentru colaborarea excelentă pe care cei doi oficiali au avut-o.

„Mulţumiri speciale şi toată aprecierea mea către Reuven Azar pentru colaborarea noastră excelentă pe timpul şederii sale în România ca ambasador al Israelului.

Prietenia dumneavoastră pentru România şi munca depusă aici au dat un impuls preţios relaţiilor bilaterale şi au fost extrem de utile în situaţii dificile”, a precizat Marcel Ciolacu, într-o postare pe pagina de X a Guvernului României.

