Ciolacu, despre controversata OUG 84: Vrea să „găsească soluții” împotriva drogurilor, „dar nici să facă o nedreptate”

Premierul Ciolacu a anunțat luni la sediul partidului că va discuta cu miniștrii despre modificările legale privind șoferii care consumă droguri, pentru a lua o decizie în ședința de Guvern de joi. El a subliniat necesitatea găsirii unor soluții care să continue lupta împotriva drogurilor fără a comite nedreptăți față de persoane nevinovate. Ciolacu a adăugat că răspunsul la testul antidrog efectuat de Poliție trebuie să fie disponibil între 48 și 72 de ore de la IML.

„Astăzi, din cest moment merg la Guvern şi am întâlnire cu ministurl Transporturilor, discutăm şi despre Valea Olltului şi despre Tarom, am cu ministrul Finanţelor, cu domnul Boloş, am întâlnire cu domnul vicepremier şi ministru de Interne, cu ministrul Energiei şi cu ministrul Fondurilor Europene.

Discutăm toate problemele şi vedem ce punct trebuie să modificăm joi, în şedinţa de guvern, cu aplicarea legii. Totuşi, trebuie găsite soluţii ca să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor, categoric, dar nici să facem o nedreptate prin această luptă, unor oameni nevinovaţi. Categoric, răspunsul trebuie să fie între 48 de ore şi 72 de ore, de la INML. Până acum se făcea imediat dosar, în urma testului făcut. Toate aceste lucruri se vor lămuri joi”, a spus premierul.

Marcel Ciolacu a specificat că achizițiile necesare pentru efectuarea acestor teste într-un timp rezonabil nu implică un efort financiar semnificativ.

„E o sumă simbolică pentru Guvernul României, una sau două milioane de euro, o să vorbesc cu domnul Boloş”, a precizat şeful Executivului.

Întrebat despre cazurile în care şoferilor li se ridică permisul pentru că au luat o pastilă de răceală, premierul Ciolacu a răspuns: „Nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Dvs puneţi o întrebare ca şi cum s-ar întâmpla acest lucru. Joi vom lua măsurile ca acest lucru să nu se întâmple”.

Scandal, după modificarea Codului Rutier. Şoferii pot rămâne mai uşor fără permis

Şoferii se revoltă, după ce Guvernul a adoptat OUG 84 prin care Codul Rutier a fost modificat, astfel ca cei care refuză testarea cu aparatul etilotest sau drug-test să rămână fără permis până vin rezultatele probelor de sânge.

Nemulţumirea şoferilor este legată, mai ales, de faptul că Poliţia Rutieră a recunoscut că în cazul testelor rapide antidrog între 15% şi 20% dintre ele pot avea rezultat fals pozitiv şi, deci, conducătorii auto sunt obligaţi să ceară testarea la INML.

În aceste condiţii, reprezentanţii Poliţiei au venit cu lămuriri.

„Până în prezent se întocmeau dosare penale atunci când un șofer nu dorea să fie testat cu aparatul etilotest sau de drug-test și era condus la recoltare de sânge, iar un medic afirma faptul că din ce l-a analizat ar fi putut să consume anumite substanțe, se întocmea un dosar penal.

Pe legislația actuală, am venit în întâmpinarea cetățenilor pentru a nu mai întocmi dosare penale, ci a lua doar această măsură administrativă de retragere a permisului de conducere până la primirea rezultatelor”, a declarat Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

Astfel, spun polițiștii, până la proba contrarie, potențialii șoferi periculoși sunt scoși de pe șosele.

Însă motivul pentru care unii șoferi refuză testarea cu drug-testul este pentru că testele dau rezultate fals pozitive.

Ba mai mult, chiar dacă într-un final probele biologice arată că nu au consumat droguri, șoferii sunt nevoiți să aștepte luni de zile aceste rezultate.

Ca să nu mai existe astfel de probleme, Poliția Română a anunțat că au fost achiziționate teste de ultimă generație și, mai mult, vor fi înființate laboratoare pentru analizarea probelor.

„După o analiză efectuată la nivelul Direcției Rutiere, s-a introdus posibilitatea legală de a organiza, de a avea laboratoare proprii Poliția Română pentru a analiza aceste probe și pentru a emite cât mai repede un rezultat”, a mai spus Georgian Drăgan.

Cu aceste noi măsuri, Poliția Română speră să reducă numărul accidentelor de pe șoselele din România.