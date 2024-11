Ciucă s-a întâlnit, la Viena, cu Nehammer și au discutat despre Schengen: „Sunt încrezător că deciziile finale vor fi luate în curând”

Cancelarul austriac Karl Nehammer a postat luni pe Instagram Story imagini în care şefului guvernului federal de la Viena are o întrevedere cu Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului României. Cei doi politicieni fac parte din aceeaşi familie politică europeană, PPE. Ulterior, Nicolae Ciucă a confmat pe X că s-a întâlnit luni, la Viena, cu Cancelarul Nehammer. „Sunt încrezător că deciziile finale privind Schengen vor fi luate în curând la nivel tehnic”, a spus el.

„M-am întâlnit astăzi la Viena cu Cancelarul Karl Nehammer. Principalul nostru subiect de discuţie a fost aderarea României la spaţiul Schengen. Sunt încrezător că deciziile finale vor fi luate în curând la nivel tehnic. Le mulţumesc miniştrilor noştri de Interne şi Afaceri Externe pentru munca continuă în vederea încheierii cu succes a procesului de aderare”, a scris Ciucă pe X.

I met today in Vienna with Chancellor @karlnehammer.

Our main topic of discussion was Romania’s accession to the Schengen area.

I am confident that final decisions will be made at technical level soon.

