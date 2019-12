Comenzile soților Ceauşescu înainte de a fi împuşcați. Stenograme din timpul Revoluţiei: „Să fi tras în ei, să fi tras la picioare şi cei care cădeau să fi fost băgaţi în beci”

Ceaușescu deschide ședința CPEx prezentându-le tuturor situația de la Timișoara: decizia de evacuare și de mutare a pastorului László Tőkés în altă localitate, protestele oamenilor împotriva acestei decizii și incidentele care au urmat „organizate și declanșate de cercuri revanșarde, revizioniste și de agenți atât din răsărit cât și din apus”.

Obiectivul acestor proteste nu ar fi fost de a bloca decizia episcopală, ci de a lichida „independența și integritatea teritorială a României”, spune Ceaușescu.

”Tovarășul” a fost susţinut necontenit de Elena Ceauşescu, cea care i-a fost mai mult decât o parteneră de viață: „Să fi tras în ei, să fi tras la picioare şi cei care cădeau să fi fost băgaţi la beci, ca să nu mai poată ieşi niciodată de acolo“.

„Ca un preambul la expoziția de documente organizată de Arhivele Naționale ale României la sediul Ministerului de Interne (fostul sediu al Comitetului Central al PCR), redăm alăturat stenograma discuției din cadrul Comitetului Politic Executiv din 17 decembrie 1989, referitoare la evenimentele de la Timișoara”, informează Arhivele Naționale ale României.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Stimaţi tovarăşi,

Am convocat şedinţa aceasta, a Comitetului Politic Executiv, pentru a discuta unele probleme care s-au întâmplat la Timişoara.

Din câte am fost informat de către comitetul judeţean de partid Timiş, la Timişoara, au avut loc unele manifestări în legătură cu evacuarea din locuinţa pe care o deţinea a preotului reformat Lajos Tökes [Lázsló Tökes].

Acesta a fost evacuat, din locuinţă, în urma hotărârii luate de forurile bisericeşti.

Vreau să vă informez că acesta a fost mutat din Timişoara în altă localitate, pentru abaterile care le-a avut pe linia lor.

Nu a vrut să elibereze locuinţa şi datorită acestui lucru, episcopia s-a adresat tribunalului. În urma hotărârii judecătoreşti s-a trecut la evacuarea lui din locuinţă. Acesta a fost un pretext, deoarece incidentele grave de la Timişoara au fost organizate şi declanşate de cercurile revanşarde, revizioniste şi de agenţi atât din răsărit cât şi din apus.

Scopul acestora a fost destabilizarea situaţiei din România, de a acţiona în direcţia lichidării independenţei şi integrităţii teritoriale a României.

Aceste elemente au atacat sediul comitetului judeţean de partid, au lovit pe cei care erau însărcinaţi cu paza, au spart geamuri şi au dat foc.

Organele noastre de ordine n-au ripostat pentru a pune ordine, aşa cum se cerea.

În cursul nopţii, din zece în zece minute, am discutat, atât cu Milea, cât şi cu Postelnicu să pună ordine. I-am ordonat lui Milea să deplaseze în oraş trupe motorizate, tanchete. Dar Milea nu a făcut acest lucru. A scos trupele şi le-a deplasat spre Vest. Ce crezi Milea eu aveam nevoie de de trupe la Jimbolia?!

Străzile în Timişoara sunt destul de largi, aşa că puteai să desfăşori trupele pe străzile Timişoarei şi să faci o demonstraţie de forţă.

Or, voi nu aţi făcut acest lucru; nici tu, nici Postelnicu.

Curticeanu, te rog să-l chemi aici şi pe Vlad Iulian.

Tov. Silviu Curticeanu:Îl chem imediat.

Tov. Nicolae Ceauşescu: În loc să faceţi ce v-am spus eu, voi aţi trimis armata cu gloanţe de manevră. Eu ştiam că trupele de grăniceri sunt dotate cu gloanţe de front. Repet, că nici una din trupe nu au fost înzestrate cu arme de front. Ştiţi cum aţi procedat voi?! Pur şi simplu aţi avut o atitudine capitulardă, defetistă. Dacă aş fi ştiut că nu sunteţi în stare să opriţi pe aceşti huligani, pe aceste elemente deplasate, apelam la 500 de muncitori, îi înarmam şi rezolvam problema. Dar voi nu aţi făcut acest lucru deşi toată noaptea, până la ora 4 dimineaţa, am stat, din zece în zece minute, de vorbă cu voi. Cum s-au lăsat batjocoriţi şi loviţi cei care se găseau şi aveau în pază comitetul judeţean de partid, şi voi ce aţi făcut?! N-aţi respectat ordinul pe care vi l-am dat.

Tov. Tudor Postelnicu:Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general, oamenii noştri au acţionat cu bastoane de cauciuc şi cu apă.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Păi nu aşa, dragă! Eu v-am spus ce aveaţi de făcut, dar voi nu aţi făcut aşa. Trebuia să trageţi! Trebuia să trageţi un foc de avertisment şi dacă nu încetau trebuia să trageţi în ei. În primul rând trebuia să trageţi la picioare.

Tov. Elena Ceauşescu: Să fi tras în ei, să fi tras la picioare şi cei care cădeau să fi fost băgaţi în beci, ca să nu mai poată ieşi niciodată de acolo.

Tov. Silviu Curticeanu: Să tragă!

Tov. Nicolae Ceauşescu: De ce n-aţi făcut ce v-am spus eu?!

Tov. Vasile Milea: Vă raportez, tovarăşe secretar general, că n-am înţeles acest lucru. Am căutat în toate regulamentele militare şi nu am găsit nicăieri prevăzut că armata trebuie să tragă în popor.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Dar eu ce v-am spus vouă?!

Tov. Tudor Postelnicu: Noi aşa am înţeles, dar vom face cum ordonaţi dumneavoastră. Tov. Iulian Vlad:Am crezut că lucrurile se liniştesc.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Curticeanu, te rog să convoci Consiliul de Stat. Să se facă imediat decretul şi să fie destituiţi din funcţie Milea, Postelnicu şi Vlad.

Tov. Silviu Curticeanu:Am înţeles.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Te rog să te interesezi dacă Coman a ajuns la Timişoara şi să-mi faci imediat legătura cu el.

Tov. Gheorghe Rădulescu:Tovarăşe Ceauşescu, eu v-aş ruga să nu luăm această măsură, pentru că nu este acum – aşa consider eu – momentul, să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona şi după aceea să luăm măsurile care se impun.

Tov. Constantin Dăscălescu:Şi eu, tovarăşe Ceauşescu, sunt de aceeaşi părere. Consider că nu este acum cazul să luăm această măsură.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Manea, tu ce părere ai?

Tov. Manea Mănescu:Tovarăşe preşedinte, şi eu cred că nu este acum momentul pentru această Tov. Gheorghe Oprea:Tovarăşe Ceauşescu, vă rog să nu luăm acum această măsură, ci să-i lăsăm să vedem cum vor acţiona. După aceea vom vedea ce măsuri se impun a fi luate.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Îi lăsăm pe ăştia să demonstreze şi noi nu luăm nici o măsură?!Voi ştiţi cum a fost, în 1945, în această piaţă. Au tras în noi şi nouă nu ne-a fost frică de ei. Eu eram aici, în piaţă, împreună cu Doncea şi cu Pătrăşcanu.

Tov. Vasile Bărbulescu:Eu ştiu că ieraţi aici, în piaţă, şi v-aţi expus gloanţelor reacţiunii.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Deci nu sunteţi de acord cu măsura propusă?! Atunci (trântind hârtiile din faţa sa şi ridicându-se de pe scaun), alegeţi-vă alt secretar general! (Se îndreaptă spre uşă, moment în care Silviu Curticeanu îl urmează ajungându-l, spunându-i: Nu aşa, tovarăşe secretar general. Eu niciodată n-am să vă părăsesc, voi rămâne totdeauna lângă dumneavoastră. În acest moment se ridică de pe scaun Constantin Dăscălescu care spune: Nu se poate, tovarăşe secretar general, noi nu asta am vrut. Nu se poate! În acest moment se ridică de pe scaune aproape întreg Comitetul Politic Executiv, creându-se un moment de derută. Ana Mureşan plângea. Elena Ceauşescu s-a dus spre el, convingându-l să revină pe scaunul său.)

Tov. Gheorghe Rădulescu:Eu nu am făcut propunerea aceasta ca să ajungem la o asemenea situaţie. A fost o simplă părere.

Tov. Tudor Postelnicu:Tovarăşe secretar general, aşa cum am spus şi mai înainte, eu voi rămâne un activist devotat partidului şi voi duce la îndeplinire sarcinile pe care mi le-aţi dat. Îmi pare foarte rău că v-am provocat această supărare.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Bine. Aţi convocat teleconferinţa.

Tov. Silviu Curticeanu:Da.

Tov. Nicolae Ceauşescu:Acum vom merge la teleconferinţă. La teleconferinţă să convocaţi comandanţii militari din judeţe şi şefii inspectoratelor Ministerului de Interne. Cu aceasta ridicăm şedinţa.