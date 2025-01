Crin Antonescu, după 10 ani, din nou, pe scena PNL. "Nu candidez pentru dumneavoastră, candidez pentru cetăţenii României"

Publicat acum 19 minute

Ministrul Educaţiei, Daniel David:

- Când am fost invitat, am fost invitat ca psiholog și ministru, deci într-un fel extern și intern, ca să spun așa

- Cred că vreau să punctez 2 probleme pe care eu le consider importante pentru oameni și pentru țară și o potențială soluție - În 2015, când am scris lucrarea ,,Psihologia românilor" am observat că un procent îngrijorător din populație, aveau o problemă legată de alfabetizarea științifică și cu îngrijorare am ieșit în spațiul public că spun aceste lucruri

- Din 2015 până astăzi, am avut aceste situații și oameni, cu acest profil au intrat în spațiul public - Critica o îndrept spre sistemul de educație, spre sistemele ce au abandonat acești oameni și ei au devenit prizonieri ai unor abordări. Este responsabilitatea noastră sî înțelegem aceste lucruri

- A doua problemă, tot atunci am spus că există 2 Românii, una pe care am numit-o tradițională și o Românie modernă, care crede în instituții, care atunci când are probleme își pune întrebarea: care este procedura pentru soluție. - Și am spus atunci că România tradițională se va schimba

- Din păcate, am avut o neșansă istorică, în timp ce eram în acest proces de modernizare, instituțiile democratice au început să slăbească peste tot în lume

- Din cauza contextului educațional, religios de care am vorbit, am reușit să distorsionăm întregul proces

- Acum avem 3 Românii, cel puțin. Avem o Românie tradițională, România bunicilor noștri, una care nu este împrotriva valorilor euroatlantice, dar se teme de ele, este o Românie grevată de teamă.

- Avem o românie anti-sistem. O Românie care este împotriva instituțiilor pentru că vede că nu fucționează bine, în loc să caute soluții, au ales ideea de a le da foc. Și este dominată de ură și frustrare

- Avem o Românie euro-atlantică, o Românie conectată cu spațiul Vestic. O Românie care are o doză de aroganță, care irită și care supără

- Problema nu este că avem 3 Românii, ele pun la risc statul român pe care îl avem - Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm astăzi.

- Cred că soluția ține de mai multe aspecte. Ne trebuie un candidat care să aibă un proiect de țară pentru o Românie euroatlantică. Ce înseamnă asta? Înseamnă un proiect care readuce educația, știința și religia adevărată în discursul public și le readuce spre oameni, astfel încât să nu rămână în urmă.

- Este sau ar trebui să fie un președinte care unește România. - Noi trebuie să recuperăm România tradițională a bunicilor noștri și România anti-sistem, aceasta este miza.

- Și trebuie să mobilizăm o Românie car eeste demobilizată. - Pentru a putea avea acest proiect de țară este important să avem oameni reali care se implică în acest proces - Avem nevoei de un candidat real, iar Coaliția a considerat că acest candidat real poate să fie Crin Antonescu

- Domnul Crin, România are nevoie de o nouă revoluție a bunului simț, a unității, au unui patriotism, al unei normalități - Este ușor de spus, dar nu este imposibil de făcut, dar este foarte greu.

- Dacă o să știți să aveți ca parteneri principali primarii coaliției, orice român dispus să contribuie, totul se poate face - Sfatul meu este să începeți din Tulcea și Dobrogea, salutând lumea euroatlantică

- Trebuie să ne recuperăm bunicii, noua generație - Mergem în Maramureș, în Diaspora, în cele mai dificile zone, nu în zonele confortabile - Dacă facem aceste lucruri corect și eficient, ne putem întâlni în București să revendicăm victoria. - Vă mulțumesc!