Cum a ajuns George Simion din facultate direct șef la firma actualului secretar general al AUR

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale a dat buzna pe scenă în timpul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN. FOTO: Hepta

George Simion, candidatul AUR la prezidențiale, a fost întrebat, în timpul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, cum a reușit să ajungă director de marketing imediat după ce a terminat studiile. El a explicat că „e un om capabil” și că angajatorul său a avut nevoie de serviciile lui.

„Eu am avut parte de muncă, am dat Bac-ul la timp, am făcut o facultate, un masterat. Imediat după ce l-am terminat am lucrat ca director de marketing într-o firmă de proiectare și construcții. Am avut și studii pe măsură, din 2012 până în 2020”, a explicat George Simion.

De asemenea s-a adus în discuție și faptul că angajatorul său a fost Marius Lulea, care îi este, de altfel, și coleg de partid în prezent, ocupând funcția de secretar general al AUR.

„Partidul a apărut în 2019 în viața noastră. Mă cunoșteam cu domnul Lulea și a avut nevoie de serviciile mele. Sunt un om capabil. Am avut un magazin online de haine și după fizic, am avut firma mea. Firma pe care am deschis-o în 2009 avea profil de IT prima oară”, a mai adăugat liderul AUR.

Întrebat și ce salariu a avut ca director de marketing, el a răspuns că a câștigat lunar 3.500 de lei, „un salariu bun pentru anul 2012”.

