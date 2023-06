Deputatul PNL Pavel Popescu, coleg cu Mike Pompeo și alte personalități ale politicii americane în think-tank-ul Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue

Deputatul PNL Pavel Popescu a fost invitat să facă parte din Consiliul Consultativ al Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, unul dintre cele mai importante think-tank-uri americane pe zona diplomației tech, conform unui comunicat al PNL Sector 4.

Sursa foto: Hepta

Think tankul este implicat în conturarea dezbaterilor privind diplomația tech în întreaga lume. Prezența unui al doilea român în acest forum vine în condițiile în care România are una dintre cele mai puternice industrii IT din Europa.

Din același organism consultativ mai fac parte, printre alte personalități ale politicii internaționale și reprezentanți ai industriei și mediului academic de la nivel global, fostul secretar de stat al Statelor Unite ale Americii Mike Pompeo, fostul secretar de stat adjunct pentru securitate națională al SUA Matt Pottinger, fostul asistent pentru securitate națională al SUA Robert O’Brien, fostul subsecretar de stat pentru Creștere economică, Energie și mediu Keitch Krach, membrul Parlamentului Marii Britanii Sir Iain Duncan Smith, fostul ambasador al SUA în România Adrian Zuckerman, dar și Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO.

Think tankul Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue are sediul în Washington DC, Statele Unite ale Americii, și reprezintă o inițiativă bipartizană pentru conturarea de politici publice în domeniul tehnologic și utilizarea diplomației pentru afirmarea acestora. Institutul are o activitate bogată de cercetare și comunicare a rezultatelor cercetării în domenii precum rețelele 5G, quantum computing, inteligență artificială, biotehhnologii și semiconductori. Institutul utilizează expertiza Universității Purdue și a liderilor diplomatici pentru a reduce decalajele de cunoștințe și experiență dintre inovatori și factorii de decizie politică. Obiectivul principal al institutului este de a asigura că liderii Statelor Unite și ai națiunilor cu valori și mentalități similare sunt capabili să înțeleagă tehnologiile emergente critice și să ia decizii legislative și politice în cunoștință de cauză.

Noile tehnologii sunt folosite în războiul civilizațional dintre Occident și statele autoritare. România, alături de partenerii săi euro-atlantici, a luat deja măsuri pentru limitarea influenței unor platforme despre care se știe că fac spionaj în favoarea unor guverne ostile.