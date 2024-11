Dezbatere Antena 3 CNN. Rareș Bogdan, Mihai Tudose și Cătălin Drulă sunt față în față

Publicat acum 46 minute

Întrebare Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „De ce candidatul pe care îl susțineți e cel mai potrivit să fie președintele României?”





Cătălin Drulă: „Elena Lasconi e singurul candidat care nu vine din interiorul unui sistem vechi de politică, în care politicienii lucrează pentru a-și spori averile și pentru a-și crește puterea. Mă refer aici la Ciolacu și Ciucă, văd că s-au și așezat azi ca-n coaliție, dar și la domnul Geoană, fost președinte PSD. Lasconi e o femeie cinstită, onestă, a lucrat numai în mediul privat, ceilalți doar la stat, nu-și arogă merite pe car nu le are. Nu a avut o cale netezită în viață. Cei care și-au dat verdictul sunt cei de la Câmpulung, cred că acolo sunt și susținători ai partidelor tradiționale care au văzut ce paote să facă o femeie determinată:”

Alina Achim: „Mircea Geoană este singurul candidat care are toate atributele necesare să fie președinte într-o situație atât de complicată ca acea pe care o traversăm acum. Nu are nevoie de meditații, are un doctorat pe bune, așa cum s-a dovedit, iar mai mult decât atât are o putere inegalabilă de muncă. Nu va fi un președinte care să stea în palat fără să facă nimic, are legături directe cu liderii lumii cu care să interacționeze fără translator. Are legături cu liderii de business. Va fi nevoie să plătim poverile pe care coaliția de la guvernare le-a adus atât prin incompetență, cât și prin nepotism.”

Rareș Bogdan: „Are o meserie extrem de serioasă, pe care a practicat-o timp de 38 de ani. Are o carieră construită serios și meticulos, are o familie, credință în Dumnezeu, e un patriot, a urcat de jos, șef de promoție al Academiei Militare. Își poate arăta oricând diploma de Bacalaureat. A condus detașamente miltiare în Irak și Afganistan. A condus MAPN, are relații inernaționale puternice, a fost singurul candidat de aici susținut direct de oameni din apropierea actualului președinte ales al SUA. Este omul care ca prim-ministru a reuști să aducă cele mai marti investiții directe în 2022 și, de asemenea, cele mai mari alocări bugetare pe investiții.”

Lucian Romașcanu: „Nu știu dacă Lasconi care n-are experiență, Geoană care a stat la vilă cu 30.000 euro, n-a plagiat mult, doar puțin. Ciucă se califică, putând să arate o diplomă de Bac, asta poate să facă toată lumea, toți candidații. Ciolacu e un om harnic, credincios, corect, ambițios, care știe și poate să aducă oameni în jurul lui, un om care și-a dedicat cariera și privată și politică pentru mai binele celor din jurul lui. E patriot și credincios.

Mihai Tudose: „A lucrat în administrația publică, a trecut prin toate etapele guvernamentale și administrative care-l fac să fie cel mai pregătit. Cu bunele și cu relele lui cred că e cel mai bun om să fie președinte. E un om normal, nu este un zeu.”