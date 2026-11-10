Dominic Fritz s-a întâlnit cu asociatul fostului șef al BND acuzat de spionaj. Au discutat despre investiții în apărare

2 minute de citit Publicat la 23:01 10 Noi 2026 Modificat la 23:01 10 Noi 2026

Dominic Fritz, președintele USR, și Manfred Osterwald, arhitect german. Foto: colaj Hepta/ www.manfred-osterwald.com/

Dominic Fritz a admis pentru Independent News că atunci când era primarul Timișoarei a avut o întâlnire cu arhitectul german Manfred Osterwald, care este asociat într-o firmă cu fostul șef al BND, August Hanning, arestat pentru spionaj și înaltă trădare în Germania. Președintele USR a declarat că la întâlnire au participat mai mulți reprezentanți al unor firme românești, că nu s-au discutat proiecte concrete, iar discuția nu a dus la vreun rezultat.

Manfred Osterwald este unul din cei patru asociați ai firmei IDA International Defence Advisory SRL, cu sediul în județul Dolj. Numele firmei a fost schimbat în luna aprilie și are patru acționari:

Andrei Ignat, cetățean român - 40%;

Petru Rus, cetățean român - 20%;

Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald, cetățean german - 20%;

Dr. Hanning August Gustav Paul, cetățean german, născut la 16 februarie 1946, cu domiciliul în Berlin - 20%;

Andrei Ignat, asociatul majoritar, este și administratorul firmei. El a condus Departamentul „Armamente” din MApN, cu rang de secretar de stat, din mai 2018 până în iunie 2019.

Întâlnirea Fritz - Osterwald

Întâlnirea dintre Dominic Fritz, pe atunci primarul Timișoarei, și arhitectul german Manfred Osterwald a avut loc la data de 10 noiembrie 2025, la Primăria Timișoara. Președintele USR a declarat pentru Independent News că întâlnirea cu Osterwald a avut loc la solicitarea acestuia.

„La rugămintea domnului Manfred Osterwald, pe care l-am cunoscut cu această ocazie, l-am primit la primărie pe dânsul împreună cu mai mulți reprezentanți ai unor firme românești”, a spus liderul USR.

Dominic Fritz a mai declarat că discuția a vizat avantajele Timișoarei ca destinație de investiții: forța de muncă calificată, poziția geografică, calitatea vieții și performanța administrației locale. Președintele USR a adăugat că le-a spus reprezentanților firmelor românești și lui Osterwald că intenționează să poziționeze Timișoara drept o destinație pentru industria de apărare.

„Delegația a confirmat că vede un mare potențial economic pentru Timișoara și m-a încurajat să promovăm Timișoara mai departe”, a precizat acesta.

Dominic Fritz a spus că nu au fost discutate investiții concrete, iar ulterior a mai discutat o singură dată cu Osterwald.

„În afară unui apel de curtoazie după întâlnire, în care domnul Osterwald mi-a mulțumit pentru deschidere, discuția de acum un an nu a avut alte rezultate concrete”, a afirmat Fritz.

Cine este Manfred Osterwald și legătura cu fostul șef BND

Independent News a relatat pentru prima dată că Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald este unul dintre asociații firmei IDA International Defence Advisory SRL, cu sediul în județul Dolj și administrator un fost secretar de stat din MApN.

Pe site-ul său, Osterwald se prezintă drept „arhitect, vizionar, diplomat cultural”. Fost pilot în Forțele Aeriene din Germania, acesta a studiat arhitectura la New York, a fost ucenicul arhitectului brazilian Oscar Niemeye și în timp și-a construit o carieră în proiecte imobiliare, având investiții în Orientul Mijlociu, Europa de Est și în statele baltice.

Tot pe lista asociaților la această firmă apare și August Hanning, fostul șef al BND, serviciul de informații externe al Berlinului. Hanning a fost arestat pe 6 octombrie 2026 sub suspiciunea de înaltă trădare, după ce ar fi primit bani pentru a vinde informații secrete unui stat din spațiul ex-sovietic. Presa internațională a relatat că ar fi vorba de Azerbaidjan. Acesta ar fi avut, de asemenea, și legături de durată cu un fost general chinez.

Manfred Osterwald nu este aceeași persoană cu Manfred D., cel care i-ar fi vândul informații secrete lui Hanning, aflat și el în vizorul procurorilor din Germania.

Potrivit Independent News, Osterwald ar mai fi avut afaceri în România. În 2015, a înființat, împreună cu Remus Vasile Șpan, fost șef al Diviziei Tehnice a DGIPI, societatea V-Consult Division Bucharest SRL, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial.