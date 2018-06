Dragnea, reacție dură în scandalul momentului: În SUA, preşedintele era băgat în anchetă

sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri întâlnirea dintre consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi judecătorul CCR Petre Lăzăroiu.

"În America, (...) cred că acea doamnă era invitată imediat undeva să dea nişte explicaţii şi preşedintele era băgat în anchetă imediat", a declarat Liviu Dragnea, la Şcoala de vară a Tineretului Social Democrat, care are loc la Neptun, potrivit Agerpres.



El a susţinut că se încearcă destabilizarea Curţii Constituţionale a României.



"Adică CCR, care este printre puţinele instituţii pe care încă nu le au în buzunar şi care a început să îi deranjeze, trebuie să fie şi aia destabilizată pentru că nu mai execută comenzi. Deciziile CCR pe unii ne supără, pe alţii îi bucură, depinde cum privim. Noi, PSD, am întreprins vreo acţiune, am luat vreo măsură atunci când, în 2012, CCR a adoptat acea erată şi votul a 7,4 milioane de români a fost anulat? Nu au făcut nimic, doar au fost supăraţi şi au criticat, doar atât. CCR a spus că Legea referendumului este constituţională, dar peste un an a făcut ceva? Nu, este totuşi CCR şi asta trebuie destabilizată pentru că l-a deranjat pe rege", a spus Dragnea.

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie.



"M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Păi da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", a relatat Petre Lăzăroiu.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a avut o discuţie tehnică, fără implicarea Instituţiei preşedintelui României, cu judecătorul Petre Lăzăroiu despre solicitarea asociaţiei civice VeDem Just.



"Consilierul prezidenţial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie, cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a-i înmâna acestuia două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar. (...) A avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel Instituţia preşedintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate şi nefondate orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu", arată Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, în aceste zile, consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă pentru că desfăşoară activităţi didactice.