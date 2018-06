Petre Lăzăroiu: Prin întâlnirea cu consilierul de la Cotroceni mi s-a arătat "cartonașul galben"

Petre Lăzăroiu, judecător CCR, a dezvăluit, vineri, presiunile de la Cotroceni în privința revocării Codruței Kovesi.

Într-o intervenție la Antena 3, judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, a spus că invitația la întâlnire a venit printr-un sms, că astfel de întâlniri nu sunt uzuale și că scopul întrevederii a fost acela de a i se arăta "cartonașul galben".

Judecătorul CCR a mărturisit că se așteaptă să primească decretul de revocare, dar că este pregătit.

"Eu chiar îl aștept (decretul, n.r.). (...) Una din presupunerile mele asta a fost: că se va folosi de acest prilej ca să pună în discuție legitimitatea Curții, pentru că nu problema Lăzăroiu este în discuție, ci credibilitatea CCR. Eu, cum ar zice românul, am sacii în căruță. Am decizie de pensionare, eu pot să plec oricând, dar gândiți-vă ce înseamnă pentru Curte acest lucru,", a spus judecătorul Petre Lăzăroiu.

Întrebat care a fost scopul întâlnirii de la Cotroceni, Lăzăroiu a spus că unul dintre ele a fost să i se arate "cartonașul".

"Probabil că unul dintre scopurile nedeclarate a fost să mi se arate "cartonașul galben". Bănuiesc. Eu înțeleg niște lucruri", a spus Petre Lăzăroiu, care a adăugat că a vorbit despre această întâlnire cu președintele Curții și cu încă doi colegi.

Iată declarația completă a judecătorului CCR:

„Ieri, 14 iunie, orele 14:30 - 15:00, am avut o întâlnire cu consilierul prezidențial pe probleme juridice, doamna Simina Tănăsescu, la cererea acesteia, nu la cererea mea. Printre altele, mi-a spus că are o sarcină ingrată și, când am ajuns în birou la dânsa, mi-a arătat pe o hârtie, care a circulat acum ceva vreme de la fundația VeDem Just care cerea, nici mai mult, nici mai puțin, președintelui CCR să pună în discuție mandatul meu. I-am spus că este o aberație, dar dumneaei mi-a zis că președintelui i se cere un decret de revocare a mea din funcție. I-am spus că președintele nu are această prerogativă, pentru că revocarea se face doar de către plenul CCR. Mi-a răspuns: `Da, așa este, numai că dacă noi nu dăm curs și președintele nu emite decretul, asociația ne va da în judecată, iar dacă-l emitem, ne vei da tu în judecată. Zic: `Evident că o să vă dau în judecată`. Nu știu dacă doamna profesor a vorbit în nume personal sau în numele președintelui, dar, după felul în care am fost anunțat, după felul în care s-a purtat discuția, cred că se intenționează emiterea unui decret, chiar dacă este fără valoare juridică, de revocare a mea. Repet, președintele nu are posibilitatea legală de a da acest decret. Dacă se dă un astfel de decret și eu îl voi contesta, firește, până se pronunță justiția, președintele poate spune: Nu o revoc pe doamna Kovesi, întâi trebuie să mă lămuresc cum e cu mandatul lui Lăzăroiu. Textul care mi-a permis să fiu numit pentru un mandat întreg este în vigoare. Ideea de bază este că se vrea neapărat să fie creată o presiune”.

Administrația Prezidențială a reacționat bizar la afirmațiile lui Lăzăroiu:

"În legătură cu afirmațiile făcute de judecătorul Curții Constituționale domnul Petre Lăzăroiu, Administrația Prezidențială precizează următoarele:

Consilierul prezidențial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultății de Drept a Universității București pentru a-i înmâna acestuia două cărți de specialitate pe zona dreptului financiar. Menționăm că în aceste zile consilierul prezidențial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă tocmai pentru că desfășoară activități didactice. În acest context, a avut loc o discuție pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just, o discuție tehnică, între doi profesioniști de drept constituțional, care nu a implicat în niciun fel instituția Președintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate și nefondate orice fel de speculații sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu."