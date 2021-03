Elena Udrea, primele declarații după condamnarea de 8 ani de închisoare: ”Am fost șocată”

”Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe, și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite.

Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate.

Vă dau un exemplu pentru care sentința aceasta a fost un șoc pentru mine. Instanța recunoaște că nu exista reglementare legală pentru luarea de mită pentru altul, așa cum a fost descrisă fapta mea, deci judecătoarea aceasta recunoaște că nu exista text de lege care să incrimineze faptele, și cu toate acestea spune că nu știu ce discuție, într-un raport Greco, de prin 2010, autoritățile române au spus că, deși nu există această prevedere în lege, legislația română acoperă și această posibilitate de luare de mită pentru altul.

Textul acesta apare în Codul Penal nou, din 2014. Din în 2009, când procurorii mă acuză că aș fi instigat niște colegi de partid să solicite plata unor panouri de campanie electorală, nu exista fapta de luare de mită pentru altul în Codul Penal.

Argumentul a fost logic în fața instanței, și dacă s-ar fi întâmplat așa, în anul 2009, legea nu prevedea luarea de mită și instigarea pe care aș fi făcut-o eu la luarea de mită. Adică pentru campania lui Traian Băsescu.

Deși judecătoarea recunoaște că așa au stat lucrurile și că nu exista text de lege incriminator, mă condamnă la 6 ani de închisoare cu executare, spunând că, de fapt, erau niște tratate internaționale la care România aderase. Păi tratatele internaționale se aplică doar în ceea ce privește drepturile omului, și și atunci, dacă legislația internă nu prevede clauze mai favorabile cetățenilor.

”Dacă voiau să îl atace sau să se răzbune pe Traian Băsescu, era suficient să mă condamne pe o singură acuzație”

Dacă ar fi vrut să mă condamne, doar dacă este ordin, e ordin să o condamnăm pe Elena Udrea, cu atât mai mult în dosarul lui Traian Băsescu. Sistemul de astăzi, habar nu am cine o mai da ordine, nu știu cine mai merge cu plicul galben. Nu știu dacă de la SRI, habar nu am dacă există o miză. Eu am sperat că nu mai sunt o miză pentru nimeni. Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. Dacă voiai neapărat să mă condamni, găseai un argument la oricare altă faptă, nu aici unde singur recunoști că nu există text de lege”.

Dacă ei voiau doar să îi dea un avertisment, sau să se răzbune pe Traian Băsescu, să îl atace, era suficient din șase acuzații care mi s-au adus, să mă condamne pe una singură, era același lucru. De ce au trebuit să mă condamne și pe cele mai absurde dintre acuzații? Gândiți-vă că există o acuzație de spălare de bani, în care procurorii spun că faptul că eu am folosit niște bani cash în campania de referendul, sigur banii ăia veneau dintr-o faptă penală. Pentru că Elena Udrea e judecată și în dosarul Gala Bute.

Cu toate acestea, judecătoare mă condamnă și pentru această spălare de bani. Această femeie a ținut să mă condamne pe fiecare acuzație a procurorilor. Dovadă mai mare de slugărnicie, de răspuns la comandă, că nu pot să cred că are ceva personal cu mine, nu pot să cred că mă urăște pe mine atât de tare încât să țină să mă condamne chiar și pe cele mai absurde acuzații care s-au adus în acest dosar.

Femeia asta a dat o decizie absurdă! Nu știu cum va dormi la noapte! O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu. Nu înțeleg cum va dormi această femeie liniștită la noapte”, a declarat Elena Udrea la Antena 3, imediat după decizia Instanței.

După aproape patru ani de cercetare judecătorească, dosarul Ioanei Basescu și al Elenei Udrea privind finanțarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu a ajuns la final.

Elena Udrea a fost condamnată pentru mai multe capete de acuzare.

Elena Udrea a primit o sentință de 6 ani de închisoare, plus un spor de 2 ani, adică 8 ani de închisoare în total

Condamnă pe Elena Udrea la 6 ani pentru instigare la luare de mită. Condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pt instigare luare de mită (altă faptă). Condamna pe Elena Udrea la 6 ani pentru spălare de bani. Condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pentru spălare de bani (altă faptă). Condamnă pe Elena Udrea la 3 ani închisoare pentru spălare de bani (a treia faptă). Condamnă pe Elena Udrea la 5 ani pentru spălare de bani (altă faptă). Condamnă pe Elena Udrea la 4 ani închisoare pentru spălare de bani (a cincea faptă).

Ioana Băsescu, condamnată la 5 ani de închisoare

Ioana Băsescu a primit 5 ani de închisoare cu executare pentru mai multe fapte de corupție. Contopind pedepsele, fiica președintelui a fost condamnată la 5 ani de închisoare în dosarul privind campania electorală din 2009.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal