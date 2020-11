Eugen Teodorovici: Asta este situația în care președintele ar trebui suspedat imediat

„Eu, ca fel de a fi, mă raportez la mine pentru că așa am învățat să fac și e o chestie sănătoasă.. PSD poate și trebuie să câștige. Poate! Și am spus-o de multe ori și poate vorba mea a avut multe interpretări. PSD-ul întotdeauna când a vrut să câștige, a câștigat, că vorbim de locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare. Un partid cum este PSD-ul, cu forța PSD-ului, cu ceea ce a făcut PSD-ul pentru țara aceasta, dacă își pune întotdeauna managementul pe care populația îl vrea, îl așteaptă, îl dorește și îl iubește, va câștiga orice în această țară.

”Un mandat în plus înseamnă victoria PSD”

A doua chestiune, un mandat în plus înseamnă victoria PSD, un mandat în minus înseamnă înfrângerea PSD-ului și înfrângerea țării. Trei la mână, ce a spus domnul Orban, tot respectul. Dacă a și gândit în acest fel și își menține această abordare, foarte bine, este corect ce a spus. Partidul care va obține măcar un vot în plus, înseamnă că are în spatele său votul popular pentru a da propunerea de prim-ministru. În momentul acela, președintele trebuie să accepte, dacă respectă Constituția, această propunere în jurul căreia să se facă numărul de zile pe care legea îl prevede, acea majoritate, pe care Parlamentul o poate, sau nu, valida.

”Imediat trebuie să înceapă acțiunea de suspendare a celui care nu respectă Constituția”

În cazul în care nu poate face propunerea de majoritate, următorul partid vine cu propunerea următoare. În cazul în care președintele nu face acest lucru, din punctul meu de vedere, ca om politic, în fața cetățenilor, care nu se pot apăra singuri și pe care eu trebuie să îi reprezint și să fiu glasul lor, este că imediat trebuie să înceapă acțiunea de suspendare a celui care nu respectă Constituția. Este obligatoriu, îmi respect votanții și nu numai, respect această țară. Asta spune legea, orice încălcare a legii se lasă cu o pedeapsă, cu o sancțiune, eu sunt obligat ca formațiune politică, primind voturile populare, să fac acest lucru“, a declarat Eugen Teodorovici pentru DC News.