Fermierul vlogger din Galați care a renovat casa distrusă de inundații a unor bătrâne: „Mă așteptam ca Iohannis să vină la oamenii lui”

Diego Dragomir spune că vrea ca viitorul președinte să fie patriot și să știe să comunice. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Caravana Antena 3 CNN a ajuns şi la Galaţi, de unde îi veţi cunoaşte pe unii dintre cei mai gospodari oameni români. Andreea Sava, jurnalist Antena 3 CNN, a mers la Matca, cel mai mare bazin legumicol al României, cu celebrele roşii, unde l-a avut drept ghid pe cel mai de succes fermier-vlogger, dar şi la fabrica muştarului din Tecuci, cu un succes nebun în toată Europa. Iar românii de aici i-au spus cu cine vor vota la alegerile prezidențiale de duminica viitoare și ce așteaptă de la viitorul președinte.

Galațiul nu este sinonim doar cu cel mai mare combinat siderurgic din Sud-estul Europei, cum ni se spunea înainte de Revoluție, sau cu inundații devastatoare care lovesc periodic, în ultimii 11 ani. Când spui muștar, te gândești instantaneu la Tecuci. Iar când spui roșii, toată lumea știe că nimic nu se compară cu cele de la Matca. Așa că, în caravana noastră de mare consultare populară înainte de alegeri, nu puteam să nu mergem și în aceste două localități.

Matca – o recunoști dintr-o mie, mai ales văzută de sus. O mare de solarii care se întinde cât vezi cu ochii. Iar mătcașii nu mai sunt primii doar când vine vorba despre roșii. A devenit comuna legumelor în general, dar și a florilor.

Diego Dragomir renovează o casă distrusă de inundații

Și tot în Matca este și cel mai de succes fermier vlogger, foarte popular pe Facebook și YouTube: Diego Dragomir, pe care, când am venit pentru filmare, nu l-am găsit acasă, la Matca, ci la Slobozia Conachi, renovând o casă lovită de inundații, în care stau o străbunică de 96 de ani, o bunică de 62 și nepoțica de 5 ani, Ela.



„O renovăm complet, acoperiș, exterior, interior, absolut tot pentru familia aceasta”, a spus Diego Dragomir.

Bătrânica de 96 de ani plânge când își amintește cum a ținut-o pe Ela pe geam, îngrozită să nu cumva să nu scape nepoțica. Ela - lăsată în grija bunicii de mama care e plecată în Italia, unde a mai făcut un copil cu alt bărbat - este un copil care te ia în brațe de cum te vede și îți spune imediat despre mama și surioara ei, pe care le așteaptă.

Nu au niciun bărbat în curte, iar bunica, cea care duce tot greul, ne arată casa, curtea, că nu au mai rămas cu nimic, dar este fericită că au scăpat cu viață.

„I-am rugat din suflet și au venit și mi-au luat-o și pe mama și am rămas în apă ca să salvez ce mai puteam: un pui, un cățel, ce-am mai avut. Bine că mi-am salvat fata și pe mama”, a spus femeia în vârstă de 62 de ani.



Și nu îi vine să creadă câți oameni de bine au sărit să doneze pentru ele și să le ajute cu reconstrucția casei.

Iar vestea bună este că au și reușit să o termine, până să difuzăm acest material. Ne-a primit, apoi, Diego Dragomir, la Matca, să îi vedem și serele, care l-au făcut celebru pe internet.

„Eu am canalul meu de YouTube, care este foarte divers. Am familia, călătorii, diverse evenimente din viața noastră sau cum lucrez acum la Slobozia, la căsuța asta, dar am și din agricultură. Spre surprinderea mea, cele mai mari vizualizări le am la clipuri legate de agricultură.

Explicam cât costă și care-s pașii pentru a construi 1.000 de metri pătrați de solar. Spuneam oamenilor, pas cu pas, cum și cât costă și cum să construiești un solar”, a spus Diego Dragomir.

Apoi a povestit cum arată pentru el o zi de muncă: „Trezit la 5:00 măcar. Azi dimineață m-am trezit la 5, dar mai nou se vinde și noaptea marfa la noi la Matca. Eu mă duc la piață și vând marfa, dar oamenii, lucrătorii mei intră”.

„Marfa noastră ajunge până și în Anglia, în Belgia, Ucraina, nu mai zic. Ucraina mănâncă castravete. Trimitem mai mult în Ucraina decât în România”, a mai explicat el.

Ce așteptări are de la viitorul președinte

Diego Dragomir a vorbit apoi despre cum votează, de obicei, locuitorii din Matca.

„La locale, votează omul. Aici votează cam ce dorește el și pe care l-a convins. Și la prezidențial votează omul. Domnul Iohannis i-a fermecat 10 ani. Nu mai țin minte, posibil să-l fi votat și datorită faptului că am zis gata, el e mâna de fier, neamțul care va salva România. Deci mi-am pus o bază mare în el. Vedeți și dvs. ce s-a întâmplat…”, a spus youtuberul.



Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca Iohannis să vină în Matca atunci când au fost inundații.

„Eu m-aș fi așteptat. Eu, dacă aș fost în locul dumnealui… Eu sunt președinte și mă duc la oamenii mei. Pentru că sunt românii mei. Așa aș fi făcut eu. Dar nu știu dacă e pic de patriotism în președintele țării noastre”, a spus el.

Diego Dragomir a spus apoi ce își dorește de la viitorul președinte: „Trebuie să aibă mai multe calități, dar printre care și să fie și patriot. Din câte văd eu la candidații de la prezidențiale de anul acesta, nu văd un lucru esențial. Trebuie să știe să vorbească în public. Mi se pare că vorbește binișor domnul Geoană. I-am văzut pe ceilalți domni... Să ieși în public cu o foaie și să citești... Eu unul de la țară, fără prea multe studii, cu un liceu terminat, cred că aș putea ieși la o conferință de presă să vă spun planul meu pentru România sau să vă explic situația care s-a întâmplat în momentul respectiv. Fără o foaie”, a spus Dragomir.

Înainte să plecăm mai departe, la drum, dăm peste o minunăție. Serele și florăria soacrei lui Diego Dragomir, doamna Daniela Marin.

Spre deosebire de soț și de ginere, doamna Marin nu prea vrea să audă despre politică…

„Mie nu-mi place politica de nicio culoare. Am fost doar să-mi susțin soțul. De fiecare dată am fost la vot, dar cu inima cam împărțită, pentru că mai greu am încredere. Deși știu că Dumnezeu conduce toate lucrurile, indiferent dacă nouă ne place de un om sau nu. Deasupra la toate, Dumnezeu influențează inima omului. Și ajunge cel care este rânduit pentru timpul potrivit”, a spus Daniela Marin.

„Mircea Geoană e un om capabil”

Și nu puteam părăsi Matca fără să trecem și pe la o seră de roșii. Tot a unui tânăr: Mădălin, de 30 de ani. El a vorbit despre programul tomata.

„Este bun, este foarte bun, dar să-l și facă mai departe. Numai că, din punctul meu de vedere, se poate lucra mai bine. Adică să se lărgească aria de legume și totodată să facă în așa fel încât proiectul acesta să nu fie ușor de driblat, să nu se facă măgării”, a spus Mădălin.

El a discutat apoi despre alegerile prezidențiale și parlamentare care urmează să aibă loc săptămânile viitoare.

„Ambele cred că sunt la fel de importante. Adică da, și cine te reprezintă la nivel de stat e important, dar și cine e în Parlament, fiindcă acolo se promulgă legi, se dau tot felul de directive. Așa că sunt importante și una și alta”, a spus el.

Momentan, Mădălin nu s-a hotărât cu cine va vota la alegerile prezidențiale, dar crede că Mircea Geoană este un om capabil.

„Candidează ca independent, dar eu îl văd capabil. Adică nu pot spune că el este alesul meu… Dar sunt cel puțin doi oameni pe care eu îi văd capabili și care ar putea să ne reprezinte. Unul este Mircea Geoană, cred că Marcel Ciolacu ar fi pe locul doi. Poate amândoi pe același loc”, a mai spus el,

Întregul reportaj poate fi urmărit în materialul video de mai jos: