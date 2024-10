Fostul șef al SIE și o realizatoare tv s-au înscris pe ultima sută de metri în cursa prezidențială

Silviu Predoiu și Alexandra Păcuraru s-au înscris în cursa prezidențială în ultima zi în care legea a permis acest lucru. Surse foto: Hepta / Facebook @ Alexandra Păcuraru

Încă șase candidaturi au fost depuse, sâmbătă, la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, lista conține următoarele nume:

Silviu Predoiu , desemnat de Partidul Liga Acțiunii Naționale. Predoiu este fost șef al Serviciului de Informații Externe, SIE.

, desemnat de Partidul Liga Acțiunii Naționale. Predoiu este fost șef al Serviciului de Informații Externe, SIE. Oana Crețu , desemnată de Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

, desemnată de Partidul Social Democrat Unit (PSDU) Sebastian-Constantin Popescu , desemnat de Partidul Noua Românie (PNR);

, desemnat de Partidul Noua Românie (PNR); Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru , desemnată de partidul Alternativa pentru Demnitate Națională. Realizatoare TV și patroană a firmei care deține licența Realitatea PLUS, este fiica afaceristului Maricel Păcuraru;

, desemnată de partidul Alternativa pentru Demnitate Națională. Realizatoare TV și patroană a firmei care deține licența Realitatea PLUS, este fiica afaceristului Maricel Păcuraru; Ciprian-Romeo Mega - candidat independent la funcția de președinte al României;

- candidat independent la funcția de președinte al României; Răzvan-Nicolae Constantinescu, desemnat de Partidul Patrioții Poporului Român (PPR).

Odată cu depunerea candidaturilor propuse de către formațiunile politice au fost înregistrate și semnele electorale ce vor fi folosite de candidați la alegerile pentru președintele României din acest an.

Potrivit calendarului electoral, termenul-limită pentru rămânerea definitivă a candidaturilor este 10 octombrie 2024.

Fostul șef al SIE: "Am fost 30 de ani în serviciul României"

Dintre ultimii veniți în cursa prezidențială, Predoiu și Păcuraru sunt cei mai notorii, în virtutea activității lor din trecut și prezent.

"Sunt Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru, româncă autentică, fiică, mamă, soție, prietenă, antreprenor și om de televiziune, sunt tânăr politician plin de vitalitate și simt ca voi! Candidez la președinția României să vă reprezint pe toți, indiferent de etnie, religie sau simpatie politică. Vă respect alegerile și voi lucra cu toți delegații voștri politici. Înălțăm România cu demnitate", spune Păcuraru într-un mesaj video pe contul de Facebook.

Ea este fiica lui Maricel Păcuraru, acționar, între altele, la compania Romprest și condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu circa 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.

Prezentarea este ceva mai consistentă în cazul lui Silviu Predoiu, care și-a expus motivația intrării în politică pe site-ul formațiunii sale.

"Dacă ar trebui să-mi rezum activitatea profesională în trei cuvinte, acelea ar fi 'în serviciul public'. Am fost, vreme de 3 decenii, în serviciul României și al națiunii și am avut ca singur reper interesul național.

Sunt geolog, absolvent al Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București dar am fost 30 de ani ofițer de informații externe, spion. Am efectuat misiuni externe, am parcurs toate etapele unei cariere operative și manageriale în Serviciu, am lucrat pe cele mai provocatoare și interesante linii de muncă: contraspionaj extern, combaterea criminalității organizate, antiterorism, protecție internă.

Vreau o țară a bunăstării, o țară atașată proiectului european care, în egală măsură, își apără identitatea și credințele, cu oameni demni, care au aici oportunitățile de a-și construi viața pe care și-o doresc. Vreau o Românie respectată, care își apără interesele, care negociază, care are o voce și care stă dreaptă alături de oricine", susține fostul șef al SIE.