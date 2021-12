Gabriela Firea: "Pasajul Unirii și toată zona din Piața Unirii sunt în pericol de prăbușire"

Ea îl critică astfel pe primarul Nicușor Dan, spunând că Bucureştiul "este sub risc de neputință și nepăsare".

"Capitala este sub RISC de neputință și nepăsare! Pasajul Unirii și toată zona din piața Unirii este în pericol de prăbușire!

La un an de la alegeri nu s-a mișcat nimic pentru a consolida infrastructura șubredă a orașului, acțiune pentru care echipa mea pregătise cele necesare, după ani de zile în care nu se făcuse nimic.

Firea: "La un an de la alegeri nu s-a mișcat nimic pentru a consolida infrastructura șubredă a orașului"

Când am ajuns primar general am cerut să expertizăm podurile și pasajele din București. Așa am aflat cât de afectate sunt cele 22 de poduri și 7 pasaje pe care Primăria Capitalei le are în grijă.

Am consolidat podurile Mihai Bravu, Străulești, Grant și urma să începem lucrările la Podul Fundeni.

Cea mai gravă situație este, însă, la Piața Unirii. Zilele acestea am văzut că au început să se desprindă pereții în pasajul rutier.

Pericolul este în toată zona Unirii, la planșeul care "înghite" râul Dâmbovița și desparte tot ce este la suprafață de stațiile de metrou.

Am expertizat zona acum doi ani, iar rezultatele au fost îngrijorătoare: structura are risc seismic ridicat și se poate prăbuși la un cutremur.

Am stabilit atunci tot ce era de făcut, iar lucrările urmau să înceapă în toamna trecută și să fie gata în 2022. Era cel mai important proiect al următorului mandat.

Firea: "Lucrurile nu mai pot aștepta, infrastructura critică a orașului trebuie consolidată!"

Imaginile găsite de echipa noastră în subteran îți dau fiori. Toată structura de rezistență a fost afectată în timp și se discutase o soluție provizorie de stabilizare până la începerea lucrărilor de consolidare.

Pentru Nicușor Dan nu este o prioritate!

A lăsat totul în același stadiu.

Nici măcar nu a actualizat expertiza, așa cum a anunțat public, iar la Administrația Străzilor oamenii sunt ocupați cu "altele"...

Dar lucrurile nu mai pot aștepta! Infrastructura critică a orașului trebuie consolidată! Nicușor Dan și toți "specialiștii" pe care i-a adus în funcții importante trebuie să-și ia rolul în serios", a scris Gabriela Firea, joi, pe pagina de Facebook.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal