Gabriela Firea: "Pare că Sectorul 1 nu are primar! Nu a livrat nimic din ce a promis în campania electorală"

Sectorul 1 al Capitalei este abandonat, iar locuitorii acestui sector se luptă zilnic cu neputința și nepriceperea actualului primar, susține ministrul Familiei, Gabriela Firea.

Sursa foto: Facebook/ Gabriela Firea

"Din păcate, ne lovim de această incompetență la nivelul întregului București, pentru că și Primăria Capitalei este acum o instituție eficientă doar pentru acoliții primarului general.", a transmis Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea anunță că s-a întâlnit cu reprezentanții conducerii executive a organizației PSD Sector 1, președinta OFSD S1 Daniela Popa, președintele TSD S1 Jurubita Geanin, președintele OPSD S1 Ion Arnăutu, președintele PES S1 Răzvan Lazăr și mai mulți consilieri locali PSD "care se luptă zilnic pentru cetățenii sectorului 1."

"Am pregătit acțiunile politice și administrative pentru acest an pentru că e nevoie de implicarea noastră totală. Acum, pare că Sectorul 1 nu are primar! Nu doar că e scumpă la vedere, dar doamna primar nu a livrat nimic din ce a promis în campania electorală.

Din păcate, în Sectorul 1 investițiile lipsesc cu desăvârșire și ce se poate vedea la tot pasul este mizeria. Vedem doar cruciada primarului împotriva firmei de salubritate și mai mulți bani plătiți decât în mandatele anterioare.

Mai grav este că primarul nu respectă hotărârile consiliului local, iar asta înseamnă încălcări grave ale legii. Un exemplu, este achitarea taxei către Romsilva pentru deschiderea drumului prin Pădurea Băneasa. Este obligația direcțiilor din primărie să pună în aplicare hotărârile, nu să le blocheze pentru că așa solicită primarul. De asta nu se vede nimic în Sectorul 1 pentru că primăria a fost luată pe persoană fizică, pentru interese personale.

Unde este transparența anunțată cu surle și trâmbițe când primarul comunică doar cu cine vrea, când aleșii locali nu au acces la informații din primărie? E strigător la cer că primarul vrea să introducă cenzura și să decidă ce jurnalist sau persoană politică are acces în instituție.

Deja Curtea de Conturi a depistat abateri grave în Sectorul 1 cu ar fi achiziții publice fără să fie respectată legea sau plăți duble pentru aceleași servicii. În plus, Agenția Națională de Integritate a declarat-o incompatibilă pe doamna primar a Sectorului 1.", a mai scris Gabriela Firea.

