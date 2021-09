George Simion: ”Nu ne-am aliat și nu ne vom alia niciodată cu USR”

George Simion susține că singura alianță a AUR este ”cu românii”:

„Nu ne-am aliat şi nu ne vom alia niciodată nici cu USR. Singura alianţă pe care o avem e cu românii iar românii ne cer sa facem cu adevărat opoziţie şi să scăpăm ţara de Cîţu şi toţi miniştrii lui. Cine va zice altceva vrea sa îl salveze pe Cîţu.”

Totodată, George Simion a anunțat ”numărătoarea inversă a acestei guvernări”:

„Aşa cum le-am promis românilor, premierul Cîţu cade. Numărătoarea inversă a acestei guvernări dezastruoase de la Palatul Victoria a început din momentul în care AUR a anunţat moţiunea de cenzură. Vom face tot ce depinde de noi, vom trece peste orice bariere şi vom acţiona cu determinare pentru a le răspunde astfel românilor care ne cer de luni de zile să îi scăpăm de nenorocirea aceasta de premier care s-a înstăpânit la Palatul Victoria. Cîţu, fă-ţi bagajele! Românii nu te mai vor!”, a scris acesta pe Facebook.

George Simion dezvăluie culisele înțelegerii cu USR-PLUS pentru moțiunea împotriva Guvernului Cîțu

Co-președintele AUR George Simion a vorbit, joi, la Sinteza Zilei, despre culisele înțelegerii cu USR-PLUS, dar și cu PSD, pentru moțiunea împotriva Guvernului Cîțu.

"Nici mie nu îmi place în mod deosebit de Dan Barna, dar ar trebui să înghițim și noi niște broaște - poate și în seara asta înghițim niște broaște pentru că obiectivul nostru cerut de români toată vara a fost textual 'Domnu' Simion, scăpați-ne de ăștia, că nu mai suportăm'. (...) Am vorbit cu PSD-ul, din luna august. 'Cum facem? Depunem la începutul sesiunii moțiune de cenzură?'

Și, cum l-ați văzut pe domnul Barna, așa au făcut și cei de la PSD: depunem moțiune de cenzură, nu depunem moțiune de cenzură. S-au dus la Vama Veche că vom depune moțiune de cenzură împreună și s-au întors spunând că nu depunem moțiune împreună. Și atunci dacă ei au spus că nu depunem moțiune, am început să lucrăm la textul moțiunii, am depus-o, nu are rost să comentez acum de domnul Ciolacu că a spus că nu suntem serioși sau că este o fițuică.

Nu are rost pentru că aș crea tensiuni suplimentare, iar obiectivul nostru în acest moment este să dăm jos Guvernul Cîțu", a spus George Simion.

Moțiunea AUR împotriva Guvernului Cîțu conține și critici la adresa USR

George Simion a dezvăluit că moțiunea de 18 pagini pregătită de AUR conținea și critici la adresa USR, dar că acestea vor fi eliminate în urma înțelegerii cu partidul lui Cioloș și Barna.

"Noi am vorbit cu Ionuț Moșteanu, care este președintele Grupului USR de la Camera Deputaților, să avem o moțiune comună, pornind de la textul nostru, care are 18 pagini, și să convenim pe un text. Știți, moțiunea noastră cuprinde inclusiv critici la adresa USR-ului", a mai spus Simion.

