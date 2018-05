Încă o lovitură pentru PSD. Ecaterina Andronescu, la lansarea agendei politice a partidului condus de Victor Ponta

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, participă, luni, la lansarea agendei politice 2018 - 2024 a partidului Pro România.

La eveniment mai sunt prezenţi fostul ministru al Finanţelor Ioana Petrescu, care a anunţat că se alătură formaţiunii politice în cursul dimineţii, fostul deputat Mihai Sturzu, fostul preşedinte al CJ Suceava Cătălin Nechifor, fostul ministru PSD Mircea Dobre, europarlamentarul social-democrat Daciana Sârbu, fostul preşedinte al CJ Galaţi Eugen Durbacă, oameni de afaceri şi diplomaţi.

''Suntem pentru ideea că putem să folosim potenţialul din România (...) Lucrurile acestea contra cuiva cred că reprezintă principala frână. (...) Am fost şi voi rămâne un om politic social democrat de centru stânga. (...) Am învăţat un lucru: nu trebuie să abdici de la ideologia în care ai crescut. O societate nu se va conduce cu ideologii regide. (...) În ultima perioadă, în România vorbim numai despre trecut. Eu cred că avem dreptul la acest lux, de a vorbi despre viitor, chiar dacă în acest moment nu există o majoritate. (...) Vreau ca la această echipă să nu se adauge baronetul, cei care sunt tot timpul la putere. Vorbesc din propriile mele greşeli. Vreau să facem o opoziţie, vreau de fiecare dată când criticăm o măsură politică să spunem cum o facem noi mai bine.(...) Sunt social democrat dar cred în elite. O societate nu poate să progreseze scoţând în faţă mediocrităţi. Mi-aş dori ca în acest proiect să am alături oameni care ştiu să vorbească limba română, engleză, care simt şi au curajul de a pune în viaţa publică lucrurile pe care le-au făcut în viaţa privată'', a spus fostul premier Victor Ponta, liderul formaţiunii politice.