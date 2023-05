Ionuţ Stroe (PNL), despre comasarea alegerilor din 2024: "Nimeni nu-și dorește să avem un blocaj opt luni de zile"

Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a anunţat că, în scurt timp, partidul va prezenta public planul pentru comasarea alegerilor din 2024 pentru că "nimeni nu-şi doreşte să avem un bloc de opt luni de zile".

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Ionuţ Stroe a declarat că ideea pentru comasarea alegerilor are la bază două motive majore, respectiv evitarea agitaţiei şi a unui blocaj instituţional continuu, dar şi economiile la bugetul de stat, într-un interviu pentru RFI.

"Acum, referitor la partea cu comas area alegerilor, vreau să fim foarte clari și limpezi. Comasarea alegerilor nu este un scop în sine ci este o dorință de a avea niște alegeri civilizate, un an electoral 2024, fără vacar continuu, fără agitație, fără blocaje instituționale, fără a oboși oamenii, pentru că avem cercetări sociologice care spun foarte clar că oamenii, efectiv sunt sătui și nu s-ar prezenta la cinci cicluri successive de alegeri, în decursul a opt luni de zile.

Nu este vorba neapărat de o monedă de schimb a PNL, ci este vorba de această dorință de a avea alegeri civilizate.

Evident, subiectul comasării este unul tehnic, dacă vreți și nu a apărut așa dintr-o data. Pur și simplu, nu putem să ignorăm faptul că la anul sunt foarte multe alegeri și singura fereastră de oportunitate pe care o avem în a simplifica acest procest electoral este această lună.

Pentru că știți foarte bine, Comisia de la Veneția are anumite reguli, bam ai mult decât atât, noi am asumat în termini democratici toată această reformă electorală, să nu schimbăm legislația electorală înainte cu un an.

De asta, în momentul de față, credem că este momentul oportun să ne lămurim ce avem de făcut la anul. Dacă preferăm să avem cinci runde de alegeri, opt luni de campanie electorală, agitație și blocaj institutional continuu sau vrem să avem un an electoral civilizat sau vrem să facem niște economii la bugetul de stat, apropos, în momentul în care organizezi împreună mai multe alegeri, economiile sunt substanțiale.

Noi preferăm să venim cu această soluție, o soluție documentată, să știți. În curând vom avansa chiar și public, în cadrul coaliției, toată analiza noastră și toate argumentele cu care venim în favoare acestei idei. Acum, dacă lucrurile nu vor ajunge la un numitor comun și dacă nu va exista support politic, înțelegere pentru această idee, nu este niciun fel de problem. Până la urmă, noi suntem împăcați pentru că știm că oamenii își doresc această organizare comună a alegerilor, nimeni nu-și dorește să avem un blocaj opt luni de zile, în care să fim efectiv în campanie electorală, nimeni nu-și dorește agitație. Suntem ferm convinși că această comas are, dacă vreți să-I spuneți, impropiru spus comas are, organizare împreună a anumitor cicluri electorale, s-ar putea să ne aducă numeroase beneficia, și de aici și solicitarea noastră de a discuta acest lucru în coaliție", a declarat Ionuţ Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL a mai explicat că "românii nu îşi doresc să fie chemaţi la vot din lună în lună".

"Pentru noi, organizarea împreună a unor alegeri din 2024, înseamnă simplificare procesului electoral și numeroase beneficii. O să le iau la rând, ca să înțeleagă toți cei care speculează și ne acuză pe noi că vrem să ne maximizăm șansele electorale de la anul.

În primul rând, dorința alegătorilor. Este evident faptul că românii sunt favorabili organizării împreună a anumitor tipuri de alegeri la anul, pentru că este o poziție rațională. Există o anumită oboseală electorală, și cred că cu toții o resimțim, și mai mult decât atât, putem să obserevăm limpede, pentru că cetățenii spun că nu-și mai doresc să fie chemați la vot, opt luni de zile, din lună în lună, nu-și doresc această confuzie, nu-și doresc această gălăgie, și vacarm electoral.

Al doilea argument, este vorba de instabilitatea politică. Românii nu au avut niciodată, în istoria postdecembristă, un asemenea super an electoral. Între patru runde de alegeri și cinci cicluri, practic, pot să genereze instabilitate politică, pot să genereze o anumită îngreunare a activității administrative, dacă nu chiar blocaje. Așa că această comasare ar putea elimina această situație. Cel de-al treilea argument, economiile la bugetul de stat. În mod evident, vom avansa public și calculul, rundele de alegeri simultane costă cu mult mai puțin decât organizarea lor succesivă", a mai precizat Ionuţ Stroe.