Luca Niculescu ar vrea să păstreze un ministru din Guvernul Bolojan: „Este un om respectat și pe plan internațional”

Luca Niculescu s-a întâlnit prima dată cu liderii PSD, urmând să discute tot joi cu liderii PNL și UDMR. Foto: Inquam Photos/George Călin

Luca Niculescu a declarat joi, la finalul întâlnirii cu liderii PSD, că deși este încă prea devreme pentru a discuta despre echipa sa de miniștri, Alexandru Nazare este un ministru „competent”, care „își poate avea locul într-un guvern”. Premierul desemnat a atras atenția că deocamdată nu a decis dacă guvernul va fi unul tehnocrat sau politic și în funcție de acest aspect esențial va face propunerile de miniștri.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, s-ar putea regăsi și în viitorul guvern condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat nu a exclus posibilitatea, dar a atras atenția că negocierile cu partidele sunt abia la început.

„Încă nu știm nici cum va arăta guvernul, dacă va fi unul tehnocrat sau mai mult politic. Reprezentanții PSD au venit cu o porpunere. Domnul Alexandru Nazare este un ministru competent, a arătat-o în mai multe rânduri și în discuțiile cu agențiile de rating, unde împreună cu colegii de la Banca Națională au făcut lucruri foarte bune și în discuțiile pe care le-am avut la OCDE. Este un om respectat și pe plan internațional, este un om care își poate avea locul într-un guvern, dar încă o dată, discuția este prea devreme”, a spus Luca Niculescu.

Întrebat cum își va forma echipa de miniștri, premierul desemnat a spus că va avansa propunerile în funcție de forma guvernului, dacă va fi unul tehnocrat sau unul politic.

„Depinde cum va fi guvernul. Dacă va fi un guvern tehnocrat va fi într-un fel, dacă va fi unul politic, evident că trebuie să ții seamă de partidele care te susțin”, a spus Luca Niculescu.

Amintim că liberalul Alexandru Nazare a fost și unul dintre numele luate în considerare de președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de premier.

Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcţia de premier.