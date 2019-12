Ludovic Orban a trăit în sărăcie în ultimul an. Prin declarația de avere a premierului bate vântul

Premierul Ludovic Orban și-a depus declarația de avere și candidează cu succes la titlul de cel mai sărac șef al Guvernului din 1990 încoace. Potrivit documentului, președintele PNL nu are terenuri, nu are case, apartamente, ci doar o casă de vacanță. Nici mașina pe care o are nu e chiar nouă: una din 2007.

Prin conturile familiei Orban bate vântul: nu mai mult de 12.000 de euro pe numele soției.

Ceea ce șochează cel mai tare este faptul că în ultimul an, Ludovic Orban a trăit aproape în sărăcie lucie, din moment ce a câștigat doar ceva mai mult de 3.000 de lei pe lună, bani încasați în mare măsură de la firma privată din județul Mureș la care a lucrat, iar doamna Orban nu a înregistrat niciun venit.