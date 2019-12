Ludovic Orban, de Ziua Constituţiei: Consider util să luăm în calcul chiar reexaminarea sistemului constituţional şi legislativ

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Premierul Ludovic Orban a transmis, duminică dimineaţa, un mesaj cu prilejul Zilei Constituţiei României, prin care susţine că schimbările prin care a trecut societatea românească, în ultimii 28 de ani, evidenţiază nevoia de îmbunătăţire în plan constituţional şi legislativ.



"Se împlinesc, astăzi, 28 de ani de când românii au aprobat, prin referendum, în 1991, prima Constituţie a ţării de după căderea comunismului. Ziua de 8 Decembrie, în care marcăm Ziua Constituţiei României, are putere de simbol al garanţiei că legea fundamentală a ţării pune în centru interesul şi drepturile cetăţenilor, statul de drept şi idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989. Schimbările prin care a trecut de atunci societatea românească evidenţiază nevoia continuă de adaptare la prezent şi, mai ales, de îmbunătăţire în plan constituţional şi legislativ. Ceea ce toţi am trăit însă în ultimii câţiva ani, din păcate, ne-a demonstrat că valorile Constituţiei au nevoie să fie permanent vegheate, pentru ca derapaje de orice natură de la democraţie, de la principiile statului de drept, să nu mai fie posibile", a afirmat Orban, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.



Primul ministru susţine, în mesajul său, că legea este una pentru toţi şi îi asigură pe români că va "cultiva respectul pentru lege".



"Aşteptările şi interesul cetăţenilor trebuie să fie prioritare pentru puterea decizională şi administrativă din România. Să le respectăm, să lucrăm pentru oameni, luând, la timp, cu bună credinţă şi nepărtinitor, deciziile necesare pentru progres şi binele comun. Consider în egală măsură util să luăm în calcul chiar reexaminarea sistemului constituţional şi legislativ, atunci când vom avea momentul politic oportun, astfel încât democraţia să fie întărită. Nu putem tolera sub nicio formă încălcarea Constituţiei, pentru că vrem să menţinem în siguranţă drumul european pe care România s-a înscris după căderea comunismului. Este crezul meu, ca prim-ministru, şi al întregii mele echipe de miniştri", a mai precizat premierul.