Demisie surprinzătoare în cabinetul Ursulei von der Leyen. Consiliera sa principală părăsește funcția după doar câteva luni

Elisabetta Belloni, principalul consilier diplomatic al președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, va demisiona în septembrie, la doar câteva luni după ce s-a alăturat cabinetului său, scrie luni Politico. Anunțul plecării oficialului UE survine într-un moment tensionat la nivelul executivului european, în condițiile în care Ursula von der Leyen urmează să se confrunte joi cu un vot de încredere în Parlamentul European — primul demers de acest fel din ultimii zece ani.

Elisabetta Belloni s-a alăturat cabinetului președintei Comisiei Europene abia la începutul acestui an.

Fosta șefă a serviciilor secrete italiene, Elisabetta Belloni, va părăsi în septembrie funcția de consilier diplomatic șef al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Doamna Belloni își va părăsi funcția”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că executivul UE nu are, la acest moment, informații suplimentare de împărtășit.

În vârstă de 66 de ani, Belloni s-a alăturat echipei lui von der Leyen în ianuarie 2025, la scurt timp după ce a demisionat din funcția de șefă a Departamentului de Informații și Securitate al Italiei (DIS), o mișcare care a surprins pe mulți la Roma. Numită în 2021 de fostul prim-ministru Mario Draghi, mandatul său la conducerea DIS era programat să se încheie abia în mai 2025.

Anunțul plecării sale de la Comisie vine exact în perioada în care von der Leyen urmează să se confrunte cu un vot de încredere în Parlamentul European, programat joi.

Potrivit publicației italiene La Repubblica, Belloni a informat-o inițial pe Ursula von der Leyen despre decizie în cadrul unei întâlniri private, iar ulterior a trimis și o scrisoare oficială în care a invocat motive personale pentru această plecare.

Întrebat dacă decizia are legătură cu eventuale neînțelegeri între Belloni și șeful de cabinet al lui von der Leyen, Björn Seibert, purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția nu are alte informații de comunicat. El a mai precizat că „nu are nicio idee” când va fi ocupat postul lăsat vacant de Belloni.

Elisabetta Belloni va rămâne în funcție până în septembrie, pentru a sprijini pregătirile viitoarelor summituri ale UE din China și Japonia.