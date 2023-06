Marcel Ciolacu: Sunt permanent informat de ministrul Apărării şi ministrul Afacerilor Externe despre situaţia din Rusia

"Toate autorităţile române monitorizează îndeaproape situaţia din Rusia, în deplină cooperare cu aliaţii noştri.

Sunt permanent informat de ministrul Apărării şi ministrul Afacerilor Externe despre situaţie.

Suntem în coordonare cu Aliaţii", a arătat Marcel Ciolacu, sâmbătă, într-un mesaj postat pe Twitter.

All Romanian authorities are closely monitoring the situation in Russia, in full cooperation with our allies.

I am permanently updated by the Defense Ministry & MFA on the situation. We are in coordination with our Allies.