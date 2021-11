PSD a votat în unanimitate propunerea de premier cu care va merge în fața președintelui Klaus Iohannis

Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la sediul PSD, înaintea unei noi runde de negocieri cu PNL, că astăzi va fi desemnată persoana propusă ca premier de către social-democraţi.

"Îmi doresc să construim o coaliţie normală, funcţională şi cred că deja ar trebui să ne grăbim să finalizăm aceste discuţii în ceea ce priveşte primul-ministru.

Mi-aş dori un program de guvernare clar, cu priorităţile şi urgenţele românilor din acest moment, ţinând cont că va veni iarna şi să ne pregătim pentru valul 5. Şi pe urmă, un program de guvernare pe termen mediu până în 2024.", a declarat Marcel Ciolacu miercuri dimineață.

”E normal să solicităm ca prima rotaţie să fie la sociali-democraţi”

Liderul PSD şi-a mai exprimat speranţa într-un program de guvernare bazat pe criterii juste pentru români.

"Astăzi, mai mult ca sigur, se va finaliza acest program de guvernare. Mai mult ca sigur, PSD va face astăzi un Consiliul Politic Naţional unde va decide primul-ministru desemnat, dar cel mai important este să nu construim ceva neţinând cont de absolut nimic, numai de interese personale. Trebuie să ţinem cont în primul şi în primul rând de voinţa românilor. Vă reamintesc că PSD a câştigat alegerile generale.", a mai precizat Ciolacu.

PSD va avea în mord cert propria nominalizare de premier, Marcel Ciolacu afirmând că e logic ca acesta să fie primul din rotaţia stabilită cu liberalii.

"Din moment ce PSD a câştigat alegerile e normal să solicităm ca prima rotaţie să fie la sociali-democraţi. Şi atunci există negocieri. Vom găsi o cale astfel încât să nu iasă nimeni păcălit." - a mai reiterat Marcel Ciolacu.

Negocierile PSD-PNL, în impas. Marcel Ciolacu refuză propunerea liberalilor

PSD vrea premier prin rotație, însă Marcel Ciolacu exclude ca Florin Citu să conducă viitorul Executiv. Mai mult, nici varianta cu Nicolae Ciuca premier nu e văzută cu ochi buni de social democrați. In schimb, sunt dispuși să asigure guvernarea prin rotație.

Liderii PSD s-au arătat nemulțumiți de deciziile pe care le-au luat cei din PNL în ședința de aseară, în special de faptul că Florin Cîțu insistă să rămână singura propunere de premier. Aceasta este o nominalizare care nu ar putea fi acceptată de Partidul Social Democrat, având în vedere că PSD a depus o moțiune de cenzură care a trecut și care a dus la demiterea Guvernului condus chiar de Florin Cîțu.

Liderii PSD așteaptă decizia PNL cu privire la funcția de premier.

Potrivit unor surse, Klaus Iohannis și-a dat acordul pentru Marcel Ciolacu, dar vrea ca propunerea să fie agreată de toate partidele.

Florin Cîțu, replică acidă pentru Marcel Ciolacu: ”Am auzit acel argument și mi se pare bizar! Nu înțeleg cum vin lucrurile astea!”

Florin Cîțu a declarat, în această dimineață, că i se pare bizar argumentul lui Marcel Ciolacu potrivit căruia social-democrații nu ar accepta numele Florin Cîțu pentru propunerea de premier doar pentru că au inițiat o moțiune de cenzură în urma căreia guvernul condus de acesta a picat.

”Am auzit și eu acest argument și mi se pare bizar. O moțiune de cenzură împotriva unui singur om este neconstituțională! Și atunci înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul dintre membrii guvernului să nu fie în viitorul guvern? Că nu prea înțeleg cum vin lucrurile astea.

Am auzit acel argument, dar mi se pare că ne ducem într-o direcție greșită când vorbim despre persoane. Pentru că eu nu vreau ca după această declarație să vin în Partidul Național Liberal și după aceea să înceapă colegii mei să spună x, y, z nu pot fi în guvern.

Până la urmă noi suntem partidul care am flexibilizat acest mandat. Am avut o altă propunere de premier, am înțeles, vrem să mergem mai departe! Până la urmă vom vedea care este decizia finală, înțeleg că la PSD nu știu dacă s-a luat decizia despre rotativă și dacă vor ei să fie primii sau nu”, a declarat Florin Cîțu în această dimineață.

