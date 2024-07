Mihai Precup, după ce şi-a dat demisia din AMEPIP: "Mă detașez de neînțelegerile privind selecția conducerii"

Mihai Precup, fostul preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice(AMEPIP). Sursa foto: Facebook | Mihai Precup

Mihai Precup, fostul preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, a declarat marţi că demisia sa din funcţia de şef al AMEPIP reprezintă un act unilateral pe care şi-l asumă cu toată responsabilitatea, precizând că se detaşează de orice neînţelegere cu privire la procedura de selecţie a conducerii instituţiei, transmite Agerpres.

"Mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte al AMEPIP. Este un act unilateral pe care mi-l asum cu toată responsabilitatea. Las în urmă o echipă şi o agenţie care a devenit operaţională în numai patru luni, cu un tablou de bord funcţional şi cu o fereastră larg deschisă către transparentizarea actelor de conducere pentru companiile de stat. Sunt doar câteva dintre reuşitele de care sunt mândru şi pentru care ţin să le mulţumesc tuturor celor care au investit timp şi efort în acest an în echipa AMEPIP", a scris Mihai Precup, pe pagina sa de Facebook.



El spune că se detaşează "clar" de orice neînţelegere cu privire la procedura de selecţie a conducerii AMEPIP.

"Vreau să fiu foarte explicit şi să subliniez că mă detaşez clar de orice neînţelegere cu privire la procedura de selecţie a conducerii AMEPIP. Decizia de a-mi depune mandatul îmi aparţine şi plec cu buna convingere că realizările şi obiectivele pe care le-am îndeplinit în doar câteva luni în funcţie sunt şi vor fi relevante pentru întreg sistemul companiilor de stat din România", a afirmat el.



Fostul şef al AMEPIP a apreciat echipa nou formată în cadrul agenţiei: "Cred că se cuvine ca, înainte de motivarea deciziei mele de a părăsi AMEPIP, să transmit un mesaj de apreciere şi mulţumire pentru această echipă nou formată. Agenţia este indispensabilă pentru funcţionarea echilibrată a companiilor de stat şi existenţa sa este un efect concret al unor angajamente pe care România şi le-a asumat atât în faţa Comisiei Europene cât şi a OECD".

Precup subliniază că AMEPIP este o instituţie care trebuie să îşi continue misiunea de a pune în ordine hăţişul a sute de companii de stat pe care să le susţină în drumul lor către normalitate.

"Am redus cu 20% numărul provizoratelor, iar numărul procedurilor de selecţie finalizate s-a dublat. Am putut aviza, astfel, indicatori cheie de performanţă la nivelul contractelor de mandat ale administratorilor. Am reuşit, de asemenea, într-un timp record, să construim şi să publicăm online tabloul de bord de pe site-ul AMEPIP, un instrument unic în România prin care se pot consulta, la un click distanţă, toate informaţiile relevante ale unei întreprinderi de stat, atât date financiare, cât şi despre mandatele consiliilor de administraţie. Construirea tabloului de bord a adus la buget o economie de 18 milioane de euro, pentru că este o unealtă publică la care au acces toate companiile de stat şi toţi cetăţenii. Evităm astfel costuri pentru construcţia unor soluţii similare. Lucrăm integrat şi transparent şi asta contează", a susţinut Precup.

El a atras atenţia că urmează o perioadă critică pentru viitorul companiilor de stat, cărora le expiră termenul de provizorat.



"Contez pe profesionalizarea managementului şi reprezentării acestor companii, pentru că de acest act de management depind angajamente cruciale faţă de partenerii internaţionali", a punctat Precup.

Conducerea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) şi-a prezentat demisia, urmând să fie organizată selecţia pentru o nouă echipă managerială a instituţiei.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, preşedintele AMEPIP, Mihai Precup, vicepreşedinţii Ciprian Hojda şi Victor Moraru şi-au înaintat marţi demisiile la Secretariatul General al Guvernului, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial deciziile de eliberare din funcţie.

"Cei trei membri ai conducerii AMEPIP au luat această decizie atât pentru a menţine relaţia de credibilitate între Guvernul României şi instituţiile europene, cât şi pentru a nu exista vreun risc cu privire la aprobarea cererii de plată numărul 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către Comisia Europeană", se arată în comunicatul citat.