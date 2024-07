Ministrul Energiei: Cetăţenii model să folosească electrocasnicele la prânz, ca să aiba facturi mai mici

Sebastian Burduja, ministrul Energiei. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat, la Antena 3 CNN, cum pot obține românii facturi mai mici la curent, atunci când folosesc electrocasnicele. De asemenea, el a anunţat că are în vedere în cazul unor pene de curent să fie aplicate şi măsură a tarifelor diferențiale.

Întrebat de Mircea Badea, realizator Antena 3 CNN, când recomandă să fie utilizată maşina de spălat, Burduja a spus că cel mai bun moment este în jurul prânzului pentru că aşa putem beneficia şi de energia verde produsă în România.

"Oricând poate. Nu va suferi nicio penalitate şi preţul pe KW oră este plafonat. Dacă dorește să fie un cetăţean model, atunci mențin recomandarea, care nu e a mea, ci a experților din domeniu să încerce să consume mai multă energie în jurul prânzului, când noi beneficiem și de energia de la parcurile solare. Seara este cea mai mare problemă, pentru că atunci ne lipsește evident această producție și atunci avem un gol care trebuie acoperit",a spus Sebastian Burduja.

Întrebat apoi de ce România are o problemă cu energia solară care rămâne neconsumată, ministrul Burduja a spus.

"O parte din energie se poate stoca în baterii. Noi asta am făcut în ultimul an de zile. Am salvat un apel din PNRR de 80 de milioane de euro și suntem în evaluare cu peste 80 de proiecte și vom finanța undeva la 1800 de MW stocare în baterii. Acestea sunt baterii care vin practic la pachet, de exemplu cu parcurile solar-eoliene. Și mai este un tip de baterie, îi zice stand- alone, care ajută la echilibrarea sistemului. Se încarcă și se descarcă în funcție de nevoia sistemului. Dacă ai nevoie să încarci bateriile sau dacă ai nevoie să descarci în reţea. Ambele soluții trebuie făcute.

Există și soluția hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj. Ele sunt ca o mare baterie verde cu două lacuri unu sus, unu jos. Când ai nevoie să produci mai mult în sistem, dai drumul la apă de sus prin turbine și ai producție. Când ai nevoie să consumi în sistem, cum e ziua la prânz, când ai și energia solară, pornești pompele și urci apa în lacul de sus. Tarnița-Lăpuștești este un exemplu şi statul România chinuie de zeci de ani să-l pună în practic,

Suntem interconectați nu doar cu ungurii și cu bulgarii, dar și cu sârbii, și cu ucrainenii și cu frații noștri de peste Prut. De exemplu, aseară nu am exportat energie în Ungaria.

Am luat de la bulgari vreo 700 de megawați pe vârful de aseară de consum și am exportat în Ungaria vreo 600 pe principii comerciale. Deci a fost o operațiune în care am importat ceva mai ieftin decât am exportat. De ce s-a ajuns aici la o țară care a pornit în epoca post-decembristă cu 22.000 de megawați putere instalată, energie în bandă.

Pentru că statul, 30 și ceva de ani n-a făcut aproape nimic în sectorul energetic. Deci, singurele capacități noi au fost două unități la Cernavodă nouă, șapte și 2007, o investiție privată OMV-Petrom la Brazi, de 800 de megawați și ceva megawați în hidrocentrale, a mai spus Burduja.

Referitor la cum se va aplica măsura tarifelor diferențiate, el a spus:

Asta au făcut țări care sunt înaintea noastră cu digitalizarea sistemului și au contorizare inteligentă și noi avem la 3 milioane de puncte de consum și putem începe cu acești consumatori. Ce înseamnă asta? Că dacă e o consumator, aleg să pun mașina de spălat rufe și aspiratorul la prânz, când energia ieftină pe intervalul acela orar eu voi avea o energie mai puțin scumpă, deci o factură mai mică. La fel dacă în vârful acela de consum de seară aleg am un consum mai mic, atunci iarăși am o factură mai mică la finalul lunii şi asta înseamnă digitalizare.

Toate contoarele vor fi contoare inteligente, dar în momentul acesta noi avem 3 milioane de contoare inteligente unde putem începe să aplicăm un asemenea sistem ca un fel de sistem pilot și cred că și românilor le va conveni, iertați-mă, să utilizeze energia și să-și reducă factura, dacă vor alege sigur să facă lucrul acesta", a mai spus, la Antena 3 CNN, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.