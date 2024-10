Mircea Geoană, contrazis de propriii săi oameni. Sanda Nicola: Rareș Manescu a fost șef pe București-Ilfov

Mircea Geoana, candidat la alegerile prezidenţiale 2024, alaturi se stafful de campanie. Sursa foto: Hepta

Sanda Nicola, fostă jurnalistă şi membru în stafful de campanie al lui Mircea Geoană, a explicat la Antena 3 CNN, rolul lui Rareș Mănescu în campania candidatului independent la alegerile prezidențiale 2024. În cadrul declarațiilor, ea a confirmat că Mănescu a fost coordonatorul campaniei pe București, contrazicând astfel declaraţiile lui Geoană de ieri.

Întrebată când a plecat, de fapt, Rareș Mănescu, Sanda Nicola a spus:

„Sfârșit de aprilie, început de mai. Este informația pe care o am eu și, așa cum spunea domnul Mircea Geoană în interviul de aseară. Momentul în care aflăm noi acum. Pentru că reiau, pentru cei care poate n-au urmărit toată odiseea. Noi am aflat în momentul în care aceste investigații a devenit publică faptul că Rareș Mănescu dezvoltă proiecte, are afaceri cu oameni de afaceri din Rusia.

(...) Întorcându-ne la acest episod, este limpede că domnul Rareș Mănescu a încercat să joace un rol în mișcarea României renaște. A avut un rol de coordonator local la nivelul București-Ilfov în organizarea unor evenimente din pre-campania electorală a domnului Mircea Geoană. Reiau o campanie electorală oficială, încă nu a început. Deci a încercat a fost un rol în mod premeditat", a spus, la Antena 3 CNN, Sanda Nicola, fostă jurnalistă şi membru în stafful de campanie al lui Mircea Geoană.

În acest context, declarația Sandei Nicola o contrazice pe cea a lui Mircea Geoană de joi seară de la Digi, unde candidatul a minimalizat rolul lui Mănescu.

”A avut niște sarcini la Mișcarea România Renaște, de trei luni la începutul acestui an (…) Nu știu ce job a avut, înțeleg că a fost, ca și mulți alții. Sunt 7.000 de membri în acest lucru”, a spus Geoană.

„Este o campanie de compromitere care seamănă foarte mult cu o operațiune a Rusiei. Că este făcută direct de FSB sau prin interpuși – asta nu știu și aștept de la instituțiile statului român și de la fosta mea organizație răspunsuri clare cu privire la acest lucru. Fundația Navalnîi îl acuză astăzi pe Hodorkovski că este în spatele unui efort de eliminare a unor alți opozanți ruși”, a mai susținut Mircea Geoană, fostul secretar general adjunct al NATO.

Cine este Rareş Mănescu

Potrivit Context.ro, Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania lui Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO.

Jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte și Context.ro au aflat că Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania lui Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO. Ancheta jurnalistică arată o serie de ramificații care duc chiar și la un mercenar care a luptat în Donbas de partea rușilor.

În timp ce făcea parte din echipa de campanie a lui Mircea Geoană, fostul liberal Rareș Mănescu a înregistrat în Ilfov o companie alături de un om de afaceri rus. Numele partenerului de afaceri al lui Mănescu este Aleksei Kozlov, specialist în acvacultură și autodeclarat fanatic al pescuitului.

Kozlov are și o identitate secretă, cu ajutorul căreia a făcut propagandă pentru Rusia.

Kozlov a folosit aliasul Alex Krepchinsky, un blogger care, după invazia din 2014, publica materiale pro-rusești. Cu acest ID, Kozlov a postat în 2017 o poză cu Putin, cu următorul comentariu: „Omul nu a pierdut nici o luptă în viața lui. E comandantul suprem al țării împotriva căreia s-a pornit un război”.

Mănescu a refuzat să răspundă la întrebări privind activitățile de propagandă ale partenerului său de afaceri în Ucraina. A precizat succint că a părăsit campania lui Geoană „în urmă cu cinci luni”, adică prin mai.

Registrul Comerțului din România a înregistrat primul document de constituire a companiei lui Kozlov și Mănescu pe 31 mai, potrivit informațiilor oficiale primite de Context.ro. Era vorba de o cerere prin care se verifica dacă numele viitoarei companii Beluga Ventures e disponibil.

În dosarul de înființare al SRL-ului românesc a fost inserat și un proces-verbal din 24 aprilie 2024 al consiliului de administrație al companiei lui Kozlov din Estonia. Noua sa afacere din România urma să fie înregistrată cu ajutorul firmei sale din Tallinn. Documentul care a ajuns în România menționează că planul de afaceri pentru România data încă din 13 ianuarie 2022. Nici Mănescu și nici Kozlov nu au dorit să ne spună când au început să facă afaceri și dacă relația lor s-a suprapus cu perioada în care a fost șef de campanie pentru Geoană.