Liderii PNL au votat în unanimitate pentru alegeri prezidenţiale la termen: „Campania să nu se desfășoare când e vacanță”

Declarații de presă în urma ședinței Biroului Permanent Național PNL de luni, 1 iulie. Sursa foto: Facebook/ Nicolae Ionel Ciucă

Conducerea PNL a fost de acord, în unanimitate, ca alegerile prezidenţiale să aibă loc la termen, mai exact în luna noiembrie, a declarat, luni, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN).

„În unanimitate, toţi membrii Biroului Politic Naţional au fost de acord ca în continuare să susţinem desfăşurarea alegerilor prezidenţiale la termen”, a spus liderul liberal.

„Am convenit, pe baza tuturor discuțiilor pe care le-am avut, campania să nu se desfășoare în luna iunie sau august, când e vacanță.”, a mai precizat Nicolae Ciucă.

Declarații de presă în urma ședinței Biroului Permanent Național PNL

„Onoarea mea a fost, este și va rămâne pentru România și pentru români. Am în spate o carieră și în cariera mea am demonstrat și onoare, și demnitate. Nu mi s-a reproșat niciodată până acum. În viața politică lucrurile stau altfel, dar totuși diferența cred că trebuie să fie făcută de faptul că pe cei care au ridicat un astfel de subiect mai întâi de toate să se uite la propria prestație și dacă o fac vor ajunge singuri la o concluzie.

Onoarea nu este o sintagmă cu care să te joci la orice fel de întâlnire, orice fel de supărare pe care o ai. Este o chestiune pe care o ai sau nu o ai. În felul acesta, încă o dată, eu nu am vorbit de rău pe niciunul dintre dumnealor și nici nu vreau să o fac. Sunt lucruri mult mai importante pe care merită să le dezvoltăm și să le discutăm. Ceea ce are sau nu are fiecare dintre noi rămâne de văzut”, spune Nicolae Ciucă, întrebat dacă liderii PSD sunt oameni de onoare.

El menționează că niciodată nu i s-a reproșat că nu se ține de cuvânt. De asemenea, îi răspunde și prim-vicepreședintelui social-democrat Sorin Grindeanu.

„Mai e o chestiune - în politica din România sunt singurul om politic care a demonstrat că are onoare atunci când am făcut transferul de mandat de la Palatul Victoria. Când o vor face și alții, putem să discutăm, dar îmi aduc aminte că alții au stat și au avut altfel de abordări când au ocupat aceeași funcție în același mandat”, încheie Ciucă, cu aluzie la faptul că în 2017 guvernul Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de propriul partid, PSD.

Sorin Grindeanu a publicat recent, pe contul său de Facebook, documentul semnat de liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, în luna martie, în care PNL a convenit cu Partidul Social Democrat, în privința calendarului alegerilor prezidențiale.

Premierul Marcel Ciolacu are consultări, luni şi marţi, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din acest an.

Consultări la Guvern. Simion: Eram pregătiţi pentru 15 septembrie; premierul a fost păcălit, nu el ia hotărârea

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că formaţiunea sa era pregătită pentru alegeri prezidenţiale pe data de 15 septembrie, dar premierul Marcel Ciolacu "a fost păcălit din nou", "pare captiv unor grupuri de interese" şi ia în calcul luna decembrie, potrivit Agerpres.

"Am văzut un premier la care diferite grupuri de interese pe care nu le cunosc au ajuns. Mă temeam că este mincinos, e mai mult şi mai grav decât faptul că este mincinos. Nu poate, este neputincios. A anunţat un calendar. Nu ştiu cu ce este şantajat domnul Ciolacu.

Pe noi nu ne interesează când sunt alegerile, altele sunt problemele românilor, dar eram pregătiţi pentru 15 septembrie. Şi mâine se poate da hotărârea de guvern ca alegerile să fie pe 15 septembrie, nu cum s-a afirmat eronat că vineri era ultima zi. Dar la ce feţe triste am văzut acolo, în Palatul Victoria, e clar că a pierdut domnia. (...) Practic, a fost păcălit sa facă alegeri în iunie comasate şi acum este păcălit din nou", a afirmat Simion la finalul consultărilor de la Palatul Victoria.

El a susţinut că "nu Marcel Ciolacu ia hotărârea, ci "altcineva". "Nu ştiu, SUA, ambasadele, Klaus Iohannis, nu ştiu. (...) Marcel Ciolacu pare o marionetă în mâna preşedintelui. (...) Marcel Ciolacu ia în calcul luna decembrie. Cu siguranţă acest guvern-marionetă este sub comanda lui Klaus Iohannis, premierul este un individ mincinos şi cu siguranţă Nicolae Ciucă nu se califică în turul 2, de asta i-au mai dat răgaz fostului general încă trei luni", a adăugat liderul AUR.