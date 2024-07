Nicolae Ciucă, la summitul NATO de la Washington: România, printre membrii Alianţei care vor sprijini Ucraina cu Patriot. Joe Biden a apreciat

Nicolae Ciucă, liderul PNL și președintele Senatului, a afirmat la summitul NATO de la Washington că statele membre şi-au reînnoit angajamentul de a-şi proteja viziunea comună asupra unei lumi paşnice și de a ajuta Ucraina în continuare în lupta cu inamicul.

”Europa va fi mai sigură cu un NATO care este mai puternic ca niciodată. Trebuie să ajutăm Ucraina să lupte pentru libertatea sa. La acest summit NATO, ne-am reînnoit angajamentul de a ne proteja viziunea comună asupra unei lumi paşnice”, a scris Ciucă pe Twitter, citat de News.ro.

Nicolae Ciucă a participat la reuniunea președinților de Parlamente din statele membre ale Adunării Parlamentare a NATO, alături de preşedintele Klaus Iohannis.

”Este cea mai importantă reuniune internaţională din acest an în domeniul apărării, unde se discută viitorul securităţii Europei”, a afirmat el pe Facebook.

Potrivit acestuia, ajutorul pe care îl va oferi fiecare stat membru pentru Ucraina va fi esențial în direcția în care se va îndrepta războiul.

”Alături de SUA, de Germania, de Olanda şi de Italia, România se numără printre membrii Alianţei care vor sprijini Ucraina cu sisteme defensive anti-aeriene, menite să protejeze civilii de rachetele ruseşti. Angajamentul nostru comun a fost apreciat de preşedintele american Joe Biden, în discursul său din deschiderea Summitului”, sublinia Ciucă.

Europe will be more secure with a NATO that’s stronger than ever. We must help Ukraine fight for its freedom. At this NATO Summit, we renewed our commitment to protect our shared vision of a peaceful world. #NATOSummit pic.twitter.com/02dNxar1Hi